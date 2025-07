Meteo, nuova ondata di caldo africano: picchi vicino ai 45 gradi

Da domenica 20 luglio il caldo dovrebbe intensificarsi al Centro-sud. Prenderà dunque il via una nuova ma relativamente breve ondata di caldo che sarà molto probabilmente la più intensa di questa estate per il Centro-sud, in particolare per Sardegna Sicilia, Calabria e in generale per l’estremo Sud.

Da giovedì poi potrebbe arrivare un fronte instabile dal Nord Europa che coinvolgerà il Nord per poi scivolare verso il Centro-sud venerdì. Entro venerdì il caldo dovrebbe così attenuarsi anche al Sud.



Le temperature arriveranno a toccare i 40 gradi e localmente potremo superare questa soglia: in Sicilia e Sardegna potremo anche avvicinarci addirittura ai 45 gradi con caldo intenso anche durante le ore notturne.

Tendenza meteo: nuova ondata di caldo dal weekend



Il Nord rimarrà ai margini della cupola anticiclonica perché lambito dalle perturbazioni in transito sull’Europa centrale. Ci sarà un po’ di instabilità lunedì sui settori alpini e prealpini con caldo un po’ più contenuto ma con l’eccezione dell’Emilia-Romagna dove avremo valori verso i 35 gradi. Nella notte tra mercoledì e giovedì potrebbe avvicinarsi questo fronte instabile con temporali giovedì al Nord poi in scivolamento verso il Centro-sud.



Dopo questa fase, il caldo intenso non dovrebbe tornare sull’Italia per alcuni giorni, probabilmente fino alla fine del mese. Avremo un clima estivo ma senza picchi estremi.