Meteo weekend: al via una nuova ondata di caldo tra il 19 e il 20 luglio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l’arrivo di una nuova ondata di calore, la terza dell’estate 2025, che si profila particolarmente intensa soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori. Il responsabile sarà ancora una volta l’anticiclone nordafricano, che tenderà a consolidarsi con decisione sulle regioni centro-meridionali nel corso del weekend, accompagnato da una massa d’aria estremamente calda. Le temperature subiranno un’impennata già da sabato sulla Sardegna, mentre da domenica il caldo si farà decisamente intenso anche al Sud e in Sicilia.

Stando alle attuali proiezioni l’apice dell’ondata di calore è atteso per l’inizio della prossima settimana, in particolare per martedì nelle regioni meridionali e in Sicilia, dove sono attesi i valori più estremi. Il Nord resterà più ai margini dell’anticiclone, e nel fine settimana sarà sfiorato da una perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali principalmente sui rilievi.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato 19 luglio le nubi tenderanno ad aumentare sui settori alpini e prealpini, qualche velatura coinvolgerà anche il resto del Nord e le regioni centrali mentre altrove il tempo resterà diffusamente soleggiato. Specialmente nella seconda parte della giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi principalmente su Alpi e Prealpi.

Le temperature saranno in aumento in tutta Italia, con un’intensificazione del caldo che risulterà particolarmente sensibile in Sardegna dove soffieranno moderati venti di Scirocco.

Domenica 20 luglio le condizioni meteo dovrebbero tornare più stabili anche nelle regioni settentrionali, con solo qualche rovescio ancora probabile tra Valle d’Aosta e nord del Piemonte.

Le temperature saranno in leggero calo al Nord, in rialzo nel resto del Paese, con la colonnina di mercurio che si spingerà su valori molto elevati al Sud e nelle Isole maggiori dove si aprirà ufficialmente la terza ondata di caldo di questa estate.

Caldo ancora più intenso nei giorni successivi

La tendenza meteo per i giorni successivi mostra che probabilmente l’ondata di caldo tenderà a intensificarsi ulteriormente specialmente al Sud e nelle Isole, raggiungendo il culmine intorno a martedì quando sarà alto il rischio di registrare valori estremi. Da metà settimana la calura dovrebbe poi profilarsi una lenta e graduale attenuazione della calura. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.