Meteo, instabilità in aumento: le zone a rischio temporali da mercoledì 16 luglio

Nella parte centrale della settimana l’alta pressione di matrice africana, pur condizionando la situazione meteo in Italia, faticherà a consolidare la sua posizione sulla nostra Penisola, e lascerà spazio a delle correnti relativamente più fresche e instabili di origine atlantica. Tra oggi e giovedì tornerà quindi a farsi sentire un po’ di instabilità, con dei temporali che si formeranno dapprima al Nord-Est e successivamente anche su versante adriatico e nelle zone interne del Centro-Sud. In questo contesto, l’afflusso di correnti più fresche di origine atlantica favorirà anche un nuovo parziale abbassamento delle temperature.

Da venerdì l'anticiclone riuscirà poi a consolidarsi con più decisione, garantendo fino a sabato tempo soleggiato e stabile praticamente in tutta Italia, insieme a un generale rialzo termico e il ritorno del caldo intenso, almeno al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 luglio

Oggi al mattino nuvole e qualche temporale su Venezie e Lombardia Orientale; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Nord-Est e zone appenniniche, con isolati rovesci e temporali su Venezie, Lombardia orientale e Appennino tosco-emiliano; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Temperature massime in calo al Nord-Est, in crescita in gran parte del Centro-Sud: valori in generale compresi fra 27 e 32 gradi al Nord, fra 30 e 36 gradi nel resto d’Italia.

Le previsioni meteo per giovedì 17 luglio

Domani alternanza tra sole e nuvole al Nord-Est e su coste adriatiche e zone interne del Centro-Sud, con isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, zone interne del Centro e Appennino Meridionale; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centro-Sud, con poche variazioni al Nord.