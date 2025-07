Meteo, domani ultimi temporali poi nuova ondata di caldo: le previsioni da giovedì 17 luglio

Prosegue sull’Italia l’afflusso di correnti atlantiche, relativamente fresche e instabili, che nella giornata di domani influenzeranno le condizioni meteo in diverse regioni favorendo lo sviluppo di temporali in parte del Nord-Est e del Centro-Sud, con fenomeni comunque per lo più concentrati a ridosso dei rilievi. L’instabilità sarà accompagnata da un calo delle temperature nelle regioni centro-meridionali, dove sono attesi valori in generale vicini alla norma.

Da venerdì 18 luglio l’anticiclone tornerà poi a consolidarsi con più decisione sulla nostra Penisola, determinando condizioni meteo stabili e soleggiate in gran parte del Paese anche nel corso del weekend. Resterà per lo più ai margini il Nord, lambito sabato da una perturbazione atlantica responsabile di rovesci e temporali che stando alle attuali proiezioni dovrebbero coinvolgere principalmente le Alpi e le Prealpi. Nel frattempo si conferma l’inizio di una nuova ondata di caldo, la terza di quest’estate, che si profila particolarmente intensa soprattutto per il Sud e le Isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 17 luglio

Domani al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola in più. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi Orientali e gran parte del Centro-Sud, con isolati rovesci e temporali su Appennino marchigiano, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino campano e Basilicata; sempre bello altrove.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centro-Sud, con poche variazioni al Nord: valori in generale compresi fra 27 e 33 gradi, con picchi di 34-35 gradi nelle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per venerdì 18 luglio

Venerdì al mattino tempo soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio qualche temporaneo annuvolamento su Alpi orientali e dorsale appenninica, comunque con pochi brevi scrosci di pioggia per lo più concentrati sull’Appennino calabro-lucano; sempre soleggiato e stabile nel resto d’Italia.

Temperature massime in leggero calo all’estremo Sud, in lieve rialzo nel Centro e Sardegna.