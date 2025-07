Meteo, tanto sole e caldo in aumento: le previsioni da martedì 15 luglio

L’alta pressione è tornata a espandersi sul Mediterraneo occidentale e centrale, coinvolgendo almeno parzialmente anche il nostro Paese. Martedì 15 luglio il tempo risulterà in generale soleggiato e stabile in gran parte d’Italia, e anche nei prossimi giorni l’alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e asciutto al Centro-Sud e nelle Isole.

Al Nord, lambito da fresche e instabili correnti atlantiche che si muoveranno al di là delle Alpi, non mancherà invece un po’ di instabilità che, solo nella giornata di giovedì, si propagherà in parte anche al medio versante adriatico. L’infiltrazione di aria relativamente più instabile e fresca sulla nostra Penisola favorirà, nella giornata di giovedì, un temporaneo abbassamento delle temperature al Nord e nelle regioni centrali adriatiche.

Le previsioni meteo per martedì 15 luglio

Martedì al mattino un po’ di nuvolosità e qualche piovasco sulla Calabria; tempo stabile e soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi e Appennino, con la formazione di brevi e isolati temporali; tanto sole altrove.

Temperature massime in ulteriore aumento al Centro-Nord e in Sardegna: caldo estivo ma comunque ancora nel complesso senza eccessi, sebbene con qualche punta oltre i 35 gradi. Venti di Maestrale fino a moderati sul Medio e Basso Adriatico e sul Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 luglio

Mercoledì qualche temporale sul settore alpino orientale, nel pomeriggio anche sull’Appennino Emiliano. Generalmente soleggiato nel resto del Paese. Tra la sera e la notte rovesci e temporali in estensione alle pianure del Nord-Est e verso Emilia-Romagna e Lombardia orientale.

Temperature in aumento con un clima piuttosto caldo. Venti da tesi a forte di Maestrale sul Mare di Sardegna, in rinforzo anche nel Canale di Sicilia e tendenza al Fohn nelle valli alpine del Nord-Ovest.