Meteo, in settimana qualche temporale e caldo in aumento ma senza picchi estremi

Mercoledì 16 luglio possibilità di temporali sui settori alpini e prealpini del Nordest, nel pomeriggio qualche temporale anche sull’Appennino emiliano. Generalmente soleggiato nel resto del Paese. Temperature in aumento con un clima piuttosto caldo. Venti da tesi a forte di Maestrale sul Mare di Sardegna, in rinforzo anche nel Canale di Sicilia e tendenza al Fohen nelle valli alpine del Nordovest. Tra la sera e la notte rovesci e temporali in estensione alle pianure del Nordest e verso Emilia-Romagna e Lombardia orientale.

Tendenza: settimana con qualche temporale e caldo senza picchi estremi



Tra la notte e il mattino di giovedì possibili temporali isolati su Marche e Abruzzo, in giornata probabilità di temporali in aumento anche su basso Lazio e Campania. Temperature tenderanno a calare sulle regioni settentrionali e su quelle del versante adriatico. Maestrale anche intenso nei Canali delle Isole.

Il clima sarà estivo ma senza il caldo estremo vissuto nella scorsa ondata di calore. I valori saranno nella norma o leggermente oltre e solo localmente si potrebbero superare i 35 gradi. Da venerdì, nell’ultima parte della settimana, si potrebbe andare verso una fase di tempo più stabile e gradualmente più caldo con valori sopra le medie stagionali.