Meteo, nuova ondata di caldo in vista: torna l'anticiclone

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l’arrivo di una nuova ondata di caldo. Nel corso della prossima settimana l’anticiclone nord africano tornerà a estendersi verso l’Italia, determinando un graduale aumento delle temperature che torneranno a riportarsi diffusamente al di sopra della media soprattutto dopo martedì 15 luglio.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Lunedì 14 luglio il veloce fronte instabile atteso per domenica si sarà già allontanato verso la penisola balcanica, lasciando il campo ad un flusso di correnti occidentali in quota. Mentre per il Centro-Sud si tratterà di un ritorno ad una diffusa stabilità, il Nord verrà lambito da una perturbazione in transito sull’Europa centrale (n. 5 del mese di luglio). I suoi effetti in termini di locali rovesci o temporali saranno sostanzialmente confinati all’arco alpino, mentre altrove si tratterà solo di temporanei passaggi nuvolosi. Qualche annuvolamento sparso potrà transitare anche in Toscana e Sardegna mentre nel resto del Centro-Sud prevarranno ampie schiarite. Le temperature saranno in rialzo al Centro-Nord, più sensibile tra Emilia, Toscana, Umbria e Lazio; clima estivo ma con temperature per il momento sempre senza eccessi; punte di 33-35 gradi nelle Isole. Venti localmente moderati nelle Alpi, sul Ligure, sul basso Adriatico e nelle Isole.

La tendenza per il resto della settimana è per un rialzo della pressione ed un consolidamento di un anticiclone con componente sub-tropicale gradualmente più evidente con il passare dei giorni. La campana di alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo dovrebbe abbracciare tutta l’Italia conferendo prevalenti condizioni di stabilità. Solo intorno a giovedì 17 un fronte potrebbe lambire con alcuni temporali le Alpi orientali. Per il resto tante schiarite e, in termini di fenomeni, solo qualche temporale di calore pomeridiano a ridosso dei rilievi la cui collocazione sarà più chiara negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

La massa d’aria calda associata all’anticiclone africano favorirà naturalmente una nuova fase di temperature ben oltre la norma con rischio quindi di un’altra ondata di calore. Le attuali proiezioni indicherebbero scarti rispetto alle medie dell’ordine dei 3-6 gradi ma per una visione più chiara e definita sull’intensità della calura sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.