Meteo, tregua dal caldo: clima più fresco fino al weekend del 12 e 13 luglio

Archiviata da mercoledì la prolungata e intensa ondata di caldo iniziata già in giugno, nella seconda parte della settimana l’Italia vedrà temperature sicuramente più vivibili, con valori che tra giovedì e venerdì potranno anche essere leggermente sotto le medie per poi salire e normalizzarsi nel fine settimana. Dopo la calura estenuante dei giorni scorsi, le minime notturne potranno apparire anche leggermente fresche, mentre le punte più elevate nelle massime dovrebbero restare per lo più al di sotto dei 32-33 gradi. Questo quadro termico sarà dovuto a correnti nord-occidentali relativamente fresche pilotate da una depressione con centro che continuerà a gravitare in prossimità della Polonia.

Tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio questo clima favorevole sarà accompagnato anche da tempo diffusamente stabile e prevalentemente soleggiato. Anche i consueti cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi dovrebbero rimanere poco sviluppati, con fenomeni del tutto assenti o solo occasionali (minimo rischio per venerdì nelle Alpi piemontesi e nelle Prealpi orientali). Una ventilazione settentrionale fino a moderata potrà insistere sul medio e basso Adriatico e sull’alto Ionio.

La tendenza meteo per il weekend del 12 e 13 luglio

Sabato, secondo le attuali proiezioni, l’instabilità potrebbe accentuarsi lungo l’arco alpino con sviluppo pomeridiano di qualche rovescio o temporale in locale sconfinamento verso le pianure vicine delle Venezie e della Lombardia orientale. Nessun cambiamento di rilievo al Centro-Sud. La ventilazione diverrà ovunque in prevalenza debole, salvo rinforzi nelle aree temporalesche.

Per domenica si prospetterebbe l’arrivo in quota dalla Spagna un piccolo nucleo instabile i cui effetti naturalmente andranno verificati meglio negli aggiornamenti dei prossimi giorni. Al momento le indicazioni sarebbero per un rischio di rovesci o temporali più diffuso al Nord, quindi anche in Val Padana, e per alcuni passaggi nuvolosi comunque innocui al Centro-Sud. La ventilazione meridionale riporterà qualche valore di temperatura oltre la norma, in particolare in Sardegna.

Possibile intensificazione del caldo nei giorni successivi

Per l’inizio della prossima settimana poi la tendenza sarebbe per una stabilità di nuovo più diffusa e per un rialzo termico con temperature sopra le medie un po’ dappertutto ma con scarti non eccessivi, dell’ordine dei 2-4 gradi oltre la norma. Caldo estivo quindi in intensificazione ma, almeno per il momento, senza nessun segnale evidente di ondate di calore importanti. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque ai prossimi aggiornamenti.