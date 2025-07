Rischio di forti temporali, calo termico al Centro-Nord: le previsioni da lunedì 7 luglio

Sta per chiudersi definitivamente l’eccezionale ondata di calore che ha a lungo soffocato l’Italia con valori estremi, ma il sollievo dal caldo intenso è accompagnato da condizioni meteo instabili che in molte zone determineranno lo sviluppo di temporali anche forti, con il rischio di situazioni critiche per piogge abbondanti, grandine e violente raffiche di vento. La prima perturbazione di luglio, di origine atlantica, nelle prossime ore porterà numerosi temporali, anche di forte intensità, al Nord e in Toscana, mentre nel resto d’Italia il tempo rimarrà in generale stabile e per lo più soleggiato, fatta eccezione per un po’ di instabilità sui rilievi. Nella prima parte di domani osserveremo ancora un po’ di instabilità all’estremo Nord-Est e sulle zone interne del Centro-Sud per gli strascichi di questo sistema perturbato, seguito nel pomeriggio da un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) che sarà responsabile di nuovi numerosi temporali al Nord. Anche questa seconda perturbazione lascerà dietro di sé un’atmosfera instabile che, nella giornata di martedì, favorirà ancora la formazione di un po’ di temporali al Nord-Est e sulle zone appenniniche.

Nel frattempo, le correnti fresche che accompagnano queste perturbazioni scivoleranno progressivamente lungo tutta la Penisola, mettendo fine all’ondata di caldo intenso: entro domani al Centro-Nord, entro mercoledì anche in tutte le regioni meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 7 luglio

Domani al mattino tempo soleggiato al Sud e nelle Isole; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Friuli, Venezia Giulia, zone interne del Centro, coste toscane. Nel pomeriggio ancora tempo soleggiato in Calabria, in Salento e nelle Isole Maggiori; nuvole altrove, con rovesci e temporali su Alpi, Venezie, Appennino centrale e settentrionale, Campania; in serata temporali in estensione anche al resto del Nord. Temperature massime in calo al Nord-Est in gran parte del Centro e in Campania, Basilicata e nord della Puglia.

Martedì alternanza tra nuvole e momenti di sole nelle Venezie e nelle zone appenniniche, con la possibilità di rovesci e temporali nel corso del giorno; tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Paese, con attenuazione del caldo intenso anche al Sud. Ventoso su tutti i mari per freschi venti di Maestrale.