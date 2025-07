Meteo, svolta importante. Calo termico in arrivo ma attenzione ai nubifragi

Sole, clima rovente e afa opprimente: prosegue l’estenuante ed eccezionale ondata di calore sull’Italia ma adesso la svolta è vicina. L’anticiclone africano, infatti, mostra i primi segni di cedimento sulle regioni settentrionali dove, in questo primo weekend di luglio, si osserverà una prima lieve attenuazione della calura intensa.

Il vero stop al Nord e sulla Toscana arriverà nella seconda parte di domenica 6 luglio con il passaggio di un fronte perturbato nord atlantico più organizzato (perturbazione n.1 di luglio) responsabile di una diffusa fase temporalesca: attenzione perché potrebbero verificarsi situazioni di criticità e di pericolo per cose e persone a causa di violenti temporali associati a grandine e forti raffiche di vento.

Lunedì 7 luglio il fronte atlantico si sarà allontanato verso i Balcani dopo aver attraversato anche le regioni centrali e lambito la Campania, portando con sé altri temporali e aria più temperata. Nel frattempo, una seconda perturbazione attraverserà il Nord e le regioni centrali adriatiche tra lunedì sera e martedì, rinnovando condizioni di marcata instabilità atmosferica e l’afflusso di aria più fresca fino alle regioni meridionali.

Entro mercoledì 9 il caldo africano abbandonerà definitivamente tutto il Paese: tra mercoledì e giovedì le temperature potrebbero portarsi localmente anche sotto media nelle regioni adriatiche.

Previsioni meteo per sabato 5 luglio

Mattinata instabile tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto occidentale con locali rovesci o temporali; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel pomeriggio l’instabilità e il rischio di temporali si concentreranno sull’arco alpino, lungo tutta la dorsale appenninica e sui rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Ampie zone soleggiate lungo le aree costiere.

Le temperature massime subiranno un lieve calo nelle regioni settentrionali, dove non si dovrebbero superare i 33-34 gradi, mentre al Centro-Sud e sulle Isole maggiori il clima resterà molto caldo con punte fino a 37-38 gradi. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali e intense raffiche di vento nelle aree temporalesche. Mari in generale calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 6 luglio

In mattinata tempo instabile tra il nord della Lombardia e il Trentino Alto Adige, tra Liguria di levante e alta Toscana. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento al Nord, tra Toscana, nord dell’Umbria e delle Marche dove aumenterà il rischio di rovesci o temporali, in alcuni casi anche violenti, associati a grandine e con locali nubifragi. Nel resto del Paese tempo soleggiato, salvo occasionali e brevi acquazzoni nel pomeriggio lungo l’Appennino meridionale.

Temperature in calo nelle aree interessate dai fenomeni; al Nord non si dovrebbero comunque superare i 31-32 gradi. Sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole il caldo resta intenso, con punte fino a 36-38 gradi. Venti in graduale rinforzo di Libeccio su Mar Ligure e alto Tirreno, con mari tendenti a mossi.