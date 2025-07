Meteo, stop al caldo africano: ecco quando

Domenica 6 luglio si preannuncia un peggioramento del tempo al Nord per l’arrivo di un fronte atlantico coinvolgerà le regioni settentrionali e parte della Toscana. Attenzione perché si tratta di un forte peggioramento con il conseguente rischio di nubifragi e forti temporali

Con il maltempo, cesserà anche il caldo con un primo calo delle temperature nelle zone interessate dalla perturbazione.

Nel resto del Centro-sud il tempo resterà soleggiato e il caldo insisterà con temperature molto elevate. Al Sud e sulle Isole andremo infatti di nuovo oltre i 35 gradi.

Tendenza meteo: calo termico in arrivo sull'Italia da domenica 6 luglio



Nella giornata di lunedì insisterà una residua instabilità su estremo Nordest e Centro con qualche temporale. Temperature in calo anche al Centro, mentre farà decisamente ancora caldo all’estremo Sud e sulla Sicilia. Maestrale in arrivo sulla Sardegna, con un calo termico nel corso della giornata anche sull’Isola.



Martedì il caldo potrebbe ancora insistere all’estremo Sud e sulla Sicilia con picchi oltre i 35 gradi poi entro mercoledì l’aria più fresca arriverà anche sulle regioni meridionali portando un po’ di sollievo. Nel frattempo, al Nord dovrebbe arrivare un nuovo fronte instabile, con temporali martedì su Lombardia, Nordest, Emilia-Romagna e parte del Centro.



Il caldo africano per il resto della settimana non dovrebbe più coinvolgere l’Italia con temperature più sopportabili valori senza eccessi.