Meteo, in arrivo nubifragi e calo termico di 10 gradi: le previsioni

In questo fine settima aumenterà l’instabilità al Nord con rischio di alcuni rovesci o temporali, portando sabato ad un primo lieve calo delle temperature. Il calo sarà sensibile domenica 6 luglio quando un fronte perturbato più organizzato (perturbazione n.1 di luglio) raggiungerà il Nord Italia e la Toscana, determinando un forte e diffuso peggioramento con probabili violenti temporali associati anche a grandine e forti raffiche di vento; attenzione potrebbero verificarsi situazioni di criticità e di pericolo per cose e persone. Lunedì questo fronte atlantico si sarà allontanato verso i Balcani ma nel frattempo avrà attraversato anche le regioni centrali e lambito la Campania portando con sé dei temporali e aria più mite atlantica. Ad inizio settimana, il caldo africano abbandonerà così anche il Centro Italia mentre le regioni meridionali dovranno attendere la fine di martedì quando inizierà ad affluire una massa d’aria relativamente fresca per il periodo: tra mercoledì e giovedì le temperature potrebbero portarsi localmente anche sotto media nelle regioni settentrionali e adriatiche. Quest’aria più fresca seguirà un secondo fronte instabile in arrivo dal Nord Atlantico (perturbazione nr. 2 di luglio) che tra lunedì pomeriggio e martedì mattina dovrebbe attraversare il Nord e lambire il Centro, portando altri forti temporali.

Previsioni meteo per oggi, sabato 5 luglio

Mattinata instabile tra Piemonte orientale, Lombardia Trentino Alto Adige e settori occidentali di Veneto ed Emilia con locali rovesci o temporali; soleggiato con cielo sereno al Centro-Sud. Nel pomeriggio l’instabilità e il rischio di temporali si concentrerà sull’arco alpino, lungo tutta la dorsale appenninica e sui rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Ampie zone soleggiate lungo le aree costiere. Le temperature subiranno un lieve calo nelle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche mentre su quelle centrali tirreniche, al Sud e nelle Isole maggiori il clima resterà molto caldo con massime fino a 36-37 gradi. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali e intense raffiche di vento nelle aree temporalesche. Mari in generale calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 6 luglio

Giornata con tempo in peggioramento al Nord e sul settore settentrionale della Toscana dove soprattutto tra pomeriggio e sera le piogge e i forti temporali diventeranno diffusi; al mattino fenomeni più isolati. Nel resto d’Italia, tempo soleggiato salvo locali temporali di calore nel pomeriggio sui rilievi del Sud e della Sicilia orientale. Temperature in sensibile calo al Nord, si porteranno anche sotto i 30 gradi; calo di diversi gradi anche in Toscana. Al Sud e nelle Isole insiste un caldo intenso con valori nuovamente fino a 36-37 gradi. Venti in graduale rinforzo di Libeccio nel Mar Ligure e da ovest in Corsica con mari tendenti a diventare mossi; un po’ mosso anche il Tirreno centro-settentrionale. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali e intense raffiche di vento nelle aree temporalesche.