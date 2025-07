Meteo weekend: rischio di forti temporali e grandine al Nord, ancora caldo intenso al Sud

Gli aggiornamenti meteo confermano che l’intensa ondata di caldo, dopo aver raggiunto l’apice a metà di questa settimana, tenderà ad attenuarsi gradualmente a partire dal weekend tra il 5 e il 6 luglio. In particolare, grazie all’arrivo di correnti più fresche, nella giornata di sabato e soprattutto in quella di domenica le temperature saranno in calo in gran parte delle regioni centro-settentrionali. Ma attenzione: il weekend sarà segnato anche dal rischio di forte maltempo per alcuni settori del Nord, dove in particolare domenica una perturbazione potrà portare temporali violenti, con possibili piogge abbondanti, grandine e potenti raffiche di vento.

Le regioni meridionali e la Sicilia dovranno probabilmente attendere più a lungo per liberarsi dalla morsa del caldo intenso: stando alle attuali proiezioni meteo, in questi settori la calura dovrebbe attenuarsi in modo sensibile a metà della prossima settimana.

La tendenza meteo dal weekend

Nella notte tra venerdì e sabato 5 luglio saranno possibili temporali isolati sul Piemonte e la Lombardia. In giornata prevarrà poi il sole su tutte le regioni, ma nelle ore più calde aumenterà il rischio di temporali lungo l’Appennino, nei settori più interni della Sicilia, e sulle Alpi e le Prealpi centrali e orientali. In tarda serata sembra possibile lo sviluppo di temporali anche sulla pianura piemontese.

Le temperature subiranno un lieve calo nelle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud e nelle Isole maggiori il clima resterà molto caldo.

Per domenica 6 luglio si conferma l’arrivo di una perturbazione più intensa in avvicinamento dall’Atlantico, che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi in molte aree del Nord Italia. Stando alle attuali proiezioni nel mirino ci saranno soprattutto la Lombardia, il Nord-Est, e aree del Levante ligure. Ci sarà il rischio di fenomeni localmente molto intensi, con forti temporali e piogge abbondanti e insistenti, grandine e violente raffiche di vento. Nel resto d’Italia le condizioni meteo resteranno più stabili.

Le temperature caleranno in buona parte del Centro-Nord, soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest, mentre farà ancora molto caldo al Sud, nelle Isole maggiori e lungo il versante adriatico del Centro.

La perturbazione aprirà la strada a correnti più fresche di origine nord-atlantica, che a inizio settimana determineranno un tempo variabile su alcuni settori del Nord Italia, principalmente al Nord-Est. I venti saranno in graduale intensificazione, con forte Libeccio in mar ligure e Maestrale in rinforzo in Sardegna. Le temperature saranno in calo al Centro-Nord e in Sardegna, mentre continuerà a fare molto caldo all’estremo Sud e in Sicilia.

Per osservare una significativa attenuazione della calura anche nei settori più meridionali del nostro Paese, stando agli ultimi aggiornamenti dovremo probabilmente attendere fino alla giornata di mercoledì 9 luglio. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.