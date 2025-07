Giovedì 3 luglio tanto caldo e afa, ma anche rischio temporali

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteo sull’Italia: anche nei prossimi giorni garantirà prevalenza di tempo soleggiato, sebbene in un contesto in cui le ore centrali del giorno saranno caratterizzate dall’instabilità, che favorirà la formazione di numerosi temporali di calore sulle zone interne del Paese. Il vero protagonista rimarrà comunque il caldo, intenso per tutto il resto della settimana e destinato addirittura a intensificarsi domani: in particolare sono attese punte fino a 36-37 gradi al Nord, fino a 40 gradi e anche leggermente oltre al Centro-Sud e nelle Isole. La sensazione di calore verrà inoltre accentuata dagli elevati tassi umidità, con il caldo che quindi risulterà particolarmente afoso.

Le previsioni meteo per giovedì 3 luglio

Domani al mattino tempo soleggiato quasi dappertutto, con appena un po’ di nuvole sulle Alpi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose del Paese: isolati rovesci e temporali su Alpi, Dorsale Appenninica, rilievi di Sicilia e Sardegna.

Temperature stazionarie o in lieve aumento: caldo molto afoso, con punte massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi e punte intorno ai 40 gradi al Centro-Sud e nelle Isole. Venti a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 4 luglio

Venerdì al mattino tempo in generale stabile e soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sui rilievi del Paese, con isolati temporali su Alpi, Appennino abruzzese e molisano, Appennino meridionale e zone montuose della Sicilia. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento: picchi fino intorno ai 40 gradi al Centro-Sud e Isole.