Meteo: prossimi due giorni con picchi di 40°C ma anche violenti temporali. Ecco dove

Sole e clima bollente: non solo prosegue l’intensa ondata di calore sull’Italia, ma rischia anche di rivelarsi eccezionale per intensità e durata. Dopo una fine di giugno in qualche caso da record per il Nord Italia e la regione alpina (con picchi fino a 37-38 gradi e zero termico oltre la soglia folle dei 5000 metri), l’inizio di luglio non sarà da meno: al Sud e sulla Sicilia il caldo africano è destinato a proseguire per tutta la prima decade del mese, con picchi anche poco oltre i 40 gradi all’inizio della prossima settimana, mentre al Nord, tra giovedì 3 e venerdì 4, si rischiano di nuovo punte di 36-37 gradi. Ad aggravare la situazione ci pensano gli alti tassi di umidità, in particolare sulla valle padana, con caldo umido opprimente, di giorno come di notte (clima tropicale).

Anzi, nei prossimi giorni il caldo afoso rischia pure di accentuarsi e di coinvolgere altre zone del Paese a causa di un’atmosfera tendenzialmente più instabile, che favorirà un aumento del rischio di temporali di calore: non solo al Nord, da domani (mercoledì 2 luglio) anche lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne delle Isole maggiori. Attenzione perché l’energia in gioco è altissima, dunque non si escludono grandinate di grosse dimensioni, raffiche di vento e nubifragi.

Per la fine della canicola bisognerà attendere la prima perturbazione di luglio: un intenso fronte temporalesco che, tra domenica 6 e lunedì 7, dovrebbe investire il Nord e il medio-alto Tirreno, mentre l’aria più temperata al suo seguito si riverserebbe in seguito verso le regioni meridionali. L’evoluzione resta molto incerta.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 luglio

Tempo inizialmente soleggiato, con cieli prevalentemente sereni, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole. Al Nord qualche annuvolamento sparso sin dal mattino al Nord-Ovest. A metà giornata e poi durante il pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo attorno ai rilievi, associate a temporali di calore su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Occasionalmente saranno coinvolte le pianure di Piemonte e Lombardia e l’entroterra ligure. Attenzione, fenomeni localmente violenti, associati a grandinate e forti raffiche di vento.

Temperature senza grandi variazioni, con l’eccezione degli eventuali cali nelle aree temporalesche. Valori massimi fino a 35-36 gradi al Nord, 37-40 al Centro-Sud. Afa in molti casi opprimente, di giorno come di notte. Venti a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 3 luglio

Fino alla tarda mattinata tempo quasi ovunque soleggiato, con cieli prevalentemente sereni. A seguire sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi alpini, prealpini, lungo la dorsale appenninica, nelle aree interne adiacenti e in corrispondenza dei rilievi di Sicilia e Sardegna: in tutti questi settori tra il pomeriggio e la sera saranno possibili brevi rovesci di pioggia o isolati temporali di calore, con occasionali sconfinamenti verso le pianure di Nord-Ovest e l’entroterra ligure.

Temperature stazionarie o in lieve aumento: caldo spesso molto afoso, con punte massime fino a 36-37 °C al Nord, fino a 38-40 nelle aree poco lontane dal mare del Centro-Sud. Venti a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.