Meteo, luglio al via tra caldo intenso e forti temporali: le previsioni da martedì 1

L’indebolimento dell’alta pressione sulle nostre regioni settentrionali favorisce un aumento dell’instabilità meteo, con dei temporali anche di forte intensità che dalle Alpi potranno interessare localmente anche le zone di pianura e le coste dell’alto Adriatico, coinvolgendo mercoledì anche l’Appennino centrale.

L’Anticiclone Nord-Africano continuerà a occupare stabilmente il Centro-Sud e le Isole, dove l’ondata di caldo anomalo che sta investendo l’Italia (e non solo) proseguirà quindi invariata. Nel Nord Italia è invece confermato un lieve calo termico, a tratti più marcato durante gli episodi temporaleschi, ma il clima resta afoso a causa degli alti tassi di umidità, in particolare nelle zone di pianura e lungo le coste.

Le previsioni per martedì 1 luglio

Tempo più instabile nelle regioni settentrionali; temporali di notte e nelle prime ore della mattina all’estremo Nord-Est e in trasferimento nel corso della mattinata in veneto ed Emilia; inizio di giornata con un po’ di nuvole anche nel resto del Nord, sereno altrove. Nel pomeriggio temporali sparsi su Alpi, Prealpi, pianura piemontese, zone pedemontane di Lombardia e Veneto, Appennino settentrionale: localmente saranno possibili fenomeni di forte intensità con rischio di grandine e forti raffiche. Tempo ancora soleggiato nel resto d’Italia, con nubi in sviluppo nell’Appennino centrale. In serata a rischio di temporali la pianura lombarda e le vicine province del Piemonte. Temperature massime in calo di alcuni gradi (più marcato negli episodi temporaleschi), ma resta alto il tasso di umidità che determina un clima afoso; temperature senza variazioni di rilievo al Centro-Sud. Venti in generale di debole intensità.

Le previsioni per mercoledì 2 luglio

Giornata caratterizzata da un’elevata incertezza previsionale, con condizioni di instabilità al Nord e nelle zone interne del Centro, con probabile sviluppo di temporali nelle ore più calde del giorno, in particolare durante il pomeriggio, su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale, ma con il possibile coinvolgimento della pianura piemontese, dell’entroterra ligure e, verso sera, della pianura occidentale lombarda. Temperature senza grandi variazioni, con l’eccezione dei cali, anche sensibili, nelle aree temporalesche. Altrove le notti tropicali saranno ancora diffuse da nord a sud, mentre le massime, praticamente ovunque superiori ai 30 gradi, toccheranno punte di 35 gradi al Nord, 36/38 al Centro-Sud.