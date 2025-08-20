Meteo: giovedì 21 diffuso maltempo e rischio nubifragi. Al Sud caldo estremo

La perturbazione atlantica (la numero 3 del mese, nominata tempesta Lukas dall'Aeronautica Militare) che sta attraversando l’Italia, domani (giovedì 21) porterà diffuso maltempo al Centro-Nord mentre al Sud il tempo risulterà in generale più stabile e asciutto. Nel frattempo, le correnti fresche che accompagnano la perturbazione faranno calare ulteriormente le temperature al Centro-Nord e causeranno un sensibile calo termico anche in Sardegna, mentre all’estremo Sud insisterà il caldo intenso.

Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola la perturbazione, tra venerdì 22 e sabato 23, favorirà ancora un po’ di instabilità, soprattutto al Centro-Sud, mentre le fresche correnti atlantiche, scivolando attraverso la Penisola, metteranno fine al caldo intenso anche al Sud.

In base alle proiezioni attuali, dopo una domenica 24 ancora caratterizzata da un po’ di instabilità, all’inizio della prossima settimana è attesa una nuova perturbazione e quindi altra fase di diffuso maltempo, anche in questo caso più che altro al Centro-Nord. A inizio settimana è inoltre probabile un temporaneo fugace ritorno del caldo intenso al Sud, mentre nel resto d’Italia le temperature oscilleranno tra valori nella norma o leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per giovedì 21 agosto

Al mattino bel tempo in gran parte del Sud, nuvole invece sul resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali al Nordest, Lombardia e regioni centrali tirreniche. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità anche al Sud: rovesci e temporali isolati su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, Bassa Toscana, Umbria, Marche e zone interne dell’Abruzzo.

Temperature massime in calo al Nordest, Centro e Sardegna, in crescita invece all’estremo Sud: caldo intenso soprattutto in Sicilia, con picchi vicini a 40 gradi. Ventoso su tutti i mari, venti meridionali o di Scirocco su Ionio e Adriatico, venti dai quadranti occidentali sugli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 22 agosto

Prevalenza di tempo bello al Nord, con isolati scrosci di pioggia solo su Emilia al mattino e Alpi al pomeriggio. Bel tempo anche all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia, sebbene con spazio per temporanee schiarite: nel corso del giorno qualche rovescio o temporale su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche, Sud e Isole: si attenua sensibilmente il caldo anche all’estremo Sud.