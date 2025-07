Domenica 6 luglio rischio di forti temporali e grandine: le previsioni meteo nei dettagli

L’Anticiclone Africano comincia a dare segni di cedimento, con una prima ritirata dalle regioni settentrionali dove, nelle prossime ore, è atteso l’arrivo di una fresca perturbazione atlantica (la perturbazione numero 1 di luglio) che porterà numerosi temporali al Nord e in Toscana. Come spesso capita in queste occasioni, a causa della tanta energia che si è accumulata in atmosfera nei giorni passati, è elevato il rischio che localmente questi temporali risultino anche particolarmente intensi, accompagnati da nubifragi e grandine di grosse dimensioni. Questa stessa perturbazione porterà tanta instabilità al Nord anche nella giornata di lunedì, quando dei temporali cominceranno a formarsi anche sulle zone interne del Centro-Sud.

A seguire, in rapida successione, tra lunedì sera e mercoledì mattina altre due perturbazioni(la numero 2 e la numero 3 di luglio) attraverseranno il Centro-Nord, e più marginalmente anche il Sud Peninsulare, alimentando ancora condizioni di marcata instabilità atmosferica, con numerosi temporali ancora una volta localmente intensi. Le correnti fresche al seguito delle perturbazioni in arrivo, si propagheranno gradualmente a tutta la Penisola, favorendo un brusco abbassamento delle temperature: entro mercoledì sera il caldo africano abbandonerà definitivamente tutto il Paese, con un calo termico che in alcune località sarà anche dell’ordine di una decina di gradi rispetto ai valori attuali.

Le previsioni meteo per domenica 6 luglio

Domenica cielo in generale nuvoloso al Nord e Toscana, con rovesci e temporali sparsi su quasi tutte le regioni a eccezione di Emilia Orientale e Romagna. Alto il rischio di fenomeni localmente intensi, con forti temporali che potranno essere accompagnati da piogge abbondanti e nubifragi, grandine e violente raffiche di vento. Tempo in generale stabile e soleggiato nel resto d’Italia, ma con un po’ di instabilità pomeridiana che favorirà la formazione di qualche temporale pomeridiano sulle zone appenniniche.

La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in quasi tutte le regioni settentrionali e in Toscana; codice fino ad arancione in Lombardia, compresa l'area di Milano.

Temperature massime in calo al Nord e Toscana, con valori in generale compresi fra 28 e 32 gradi; nel Medio Adriatico, al Sud e sulle Isole il caldo resterà intenso, con punte fino a 36-38 gradi. Venti di Libeccio in graduale rinforzo su Mar Ligure e alto Tirreno.

Le previsioni meteo per lunedì 7 luglio

Lunedì al mattino nubi sparse, ma in generale senza piogge, salvo residui rovesci isolati su Friuli, Venezia Giulia, Basso Lazio e Alta Campania. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali a partire dal settore alpino e prealpino e sulla val padana centrale, in propagazione nel corso della serata a tutto il Nord-Est, Lombardia e Piemonte sud-orientale. Fenomeni localmente intensi, associati a grandinate e con locali nubifragi.

Temperature in ulteriore calo al Nord dove non si andrà oltre i 30-31 gradi. Una prima lieve flessione è attesa anche al Centro, su Campania e Sardegna, con punte di 33-34 gradi nel settore adriatico. Ancora molto caldo nel resto del Sud e in Sicilia, con picchi di 35-36 gradi. Venti occidentali in sensibile rinforzo, raffiche nelle aree temporalesche. Mari: fino ad agitato il basso Ligure, molto mosso il medio-alto Tirreno.