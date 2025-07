Da mercoledì 9 luglio clima più fresco in tutta Italia: temperature in picchiata sotto la media

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che, come già annunciato, entro mercoledì 9 luglio l’eccezionale ondata di caldo, che ha stabilito anche numerosi record, si chiuderà definitivamente in tutta Italia grazie a un calo delle temperature che - dopo aver interessato soprattutto il Centro-Nord - si estenderà anche all’estremo Sud e in Sicilia.

La tendenza meteo da mercoledì 9 luglio

Tra mercoledì e venerdì i valori potranno portarsi anche al di sotto delle medie stagionali: nella maggior parte del nostro territorio le temperature massime resteranno sotto i 30 gradi, con qualche punta più elevata che dovrebbe comunque restare entro i 32-33 gradi. Anche le temperature minime sono destinate a calare in modo diffuso e sensibile, con la tregua da caldo e afa che caratterizzerà anche le notti.

Nel fine settimana la colonnina di mercurio dovrebbe poi tornare su valori in generale della norma, ma comunque senza il ritorno di un caldo particolarmente intenso come quello che ha caratterizzato le ultime settimane. Anche le temperature minime sono destinate a calare in modo diffuso e sensibile, con la tregua da caldo e afa che caratterizzerà anche le notti.

Da un punto di vista delle condizioni meteo, dopo un inizio settimana segnato da diffusa instabilità e temporali anche intensi, da mercoledì il tempo dovrebbe tornare più stabile, con soltanto qualche fenomeno pomeridiano più probabile a ridosso dei rilievi.

Settimana prossima possibile aumento del caldo

La tendenza meteo per i giorni successivi presenta ancora margini di incertezza. Secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile, all’inizio della settimana successiva potremmo assistere a un aumento delle temperature, che dovrebbero riportarsi su valori superiori alla norma a causa di una nuova rimonta dell’anticiclone nordafricano. Attualmente non si evidenziano tuttavia picchi estremi e duraturi simili a quelli che hanno caratterizzato la precedente ondata di calore. Per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti.