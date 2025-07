Meteo, oggi domenica 6 luglio, possibili nubifragi. Caldo ancora intenso al Sud

L’eccezionale ondata di calore, che da oltre 2 settimane tiene sotto assedio l’Italia, volge al termine. L’anticiclone africano, infatti, mostra i primi segni di cedimento sulle regioni settentrionali dove si osserverà una prima attenuazione della calura intensa.

Ma il vero stop, al Nord e sulla Toscana, arriverà tra la seconda parte della giornata di oggi, domenica 6 luglio, e le prime ore di lunedì con il passaggio di un fronte perturbato nord atlantico più organizzato (perturbazione n.1 di luglio), responsabile di una diffusa fase temporalesca: attenzione perché potrebbero verificarsi situazioni di criticità e di pericolo a causa di violenti temporali, associati a grandine e forti raffiche di vento.

A seguire, molto rapidamente, tra domani sera e mercoledì mattina altre due perturbazioni (la n. 2 e la n.3) attraverseranno il Centro-Nord, più marginalmente il Sud peninsulare, rinnovando condizioni di marcata instabilità atmosferica, con fenomeni ancora una volta localmente intensi.

La massa d’aria più fresca al seguito si riverserà fino alle estreme regioni meridionali attraverso un marcato rinforzo della ventilazione settentrionale. Entro mercoledì sera il caldo africano abbandonerà definitivamente tutto il Paese, con un calo termico in qualche caso anche dell’ordine di una decina di gradi rispetto ai valori attuali (fuori misura): a metà settimana al Nord e sulle regioni adriatiche le temperature si porteranno temporaneamente anche sotto la media.

Previsioni meteo per oggi, domenica 6 luglio

In mattinata tempo instabile tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, tra Liguria di levante e alta Toscana. Nel pomeriggio e in serata tempo in peggioramento al Nord, tra Toscana, nord dell’Umbria e delle Marche dove aumenterà il rischio di rovesci o temporali, in alcuni casi anche violenti, associati a grandine e con locali nubifragi. Nel resto del Paese tempo soleggiato, salvo occasionali e brevi acquazzoni nel pomeriggio lungo l’Appennino meridionale.

Temperature in calo nelle aree interessate dai fenomeni, al Nord non si dovrebbero comunque superare i 31-32 gradi. Sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole il caldo resta intenso, con punte fino a 36-38 gradi. Venti di Libeccio in graduale rinforzo su Mar Ligure e alto Tirreno, con mari tendenti a mossi.

Previsioni meteo per lunedì 7 luglio

Nella notte rovesci e temporali su estremo Nord-Est, Toscana, Umbria, Lazio, in esaurimento. In mattinata tempo parzialmente soleggiato e generalmente asciutto, salvo residui fenomeni su Friuli Venezia Giulia, basso Lazio e alta Campania. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali a partire dal settore alpino e prealpino e sulla val padana centrale, in propagazione nel corso della serata a tutto il Nord-Est, Lombardia e Piemonte sud-orientale. Fenomeni localmente intensi, associati a grandinate e con locali nubifragi.

Temperature in ulteriore calo al Nord dove non si andrà oltre i 30-31 gradi. Una prima lieve flessione è attesa anche al Centro, su Campania e Sardegna, con punte di 33-34 gradi nel settore adriatico. Ancora molto caldo nel resto del Sud e in Sicilia, con picchi di 35-36 gradi. Venti occidentali in sensibile rinforzo, raffiche nelle aree temporalesche. Mari: fino ad agitato il basso Ligure, molto mosso il medio-alto Tirreno.