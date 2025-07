Meteo, 7 luglio con rischio di temporali violenti: le previsioni nei dettagli

Dopo una domenica di violento maltempo in diverse regioni, nella mattinata di lunedì 7 luglio la prima perturbazione del mese porterà ancora un po’ di instabilità meteo, soprattutto all’estremo Nord-Est e nelle zone interne del Centro-Sud. Alle sue spalle si sta già avvicinando un’altra perturbazione, la numero 2 di luglio, che irromperà sul nostro Paese nella seconda parte della giornata, accompagnata da una nuova intensa fase temporalesca al Nord. Anche questa seconda perturbazione lascerà dietro di sé un’atmosfera instabile, che nella giornata di martedì favorirà ancora la formazione di un po’ di temporali al Nord-Est e sulle zone appenniniche.

I sistemi perturbati saranno accompagnati dall'afflusso di correnti più fresche che stanno già determinando un calo delle temperature in gran parte del Paese. Entro metà settimana l'ondata di calore si chiuderà una volta per tutte anche nelle regioni dell'estremo Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 7 luglio

Lunedì al mattino tempo soleggiato al Nord-Ovest, al Sud e nelle Isole; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Friuli, Venezia Giulia, zone interne della Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania. Nel pomeriggio ancora tempo bello in Calabria, Salento, Sicilia e Sardegna; nuvole altrove, con rovesci e temporali isolati su Alpi, Veneto, Appennino Centrale e Campania; in serata temporali diffusi, anche forti, su Lombardia e Venezie. Temperature massime in calo al Nord-Est, in gran parte del Centro e in Campania, Basilicata e nord della Puglia.

Per la giornata di lunedì la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Valutata, inoltre, allerta gialla su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania, su alcuni settori di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e sui restanti territori di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo per martedì 8 luglio

Martedì un po’ di nuvolosità su Venezie e zone appenniniche, con la possibilità nel corso del giorno di isolati rovesci e temporali; tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Paese, con attenuazione del caldo intenso anche all’estremo Sud. Ventoso su tutti i mari per freschi venti di Maestrale.