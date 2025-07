Meteo, Italia tra sole e temporali: le previsioni da venerdì 11 luglio

Venerdì 11 luglio correnti relativamente fresche e instabili, in scorrimento al di là delle Alpi, riporteranno condizioni meteo localmente instabili in parte del Nord Italia, dove soprattutto nel pomeriggio potremo assistere allo sviluppo di rovesci e temporali. Nel resto del Paese il tempo rimarrà pienamente estivo, con un caldo non eccessivo. Locale instabilità sabato al Nord e parte del Centro, con temperature in aumento nelle regioni centro-meridionali.

Per domenica si conferma il rapido passaggio della perturbazione numero 4 del mese, responsabile di una fase temporalesca in gran parte del Centro-Nord, accompagnata da un ulteriore rialzo termico al Sud e in Sicilia. All’inizio della prossima settimana è probabile il ritorno dell’alta pressione sull’Italia e quindi condizioni meteo stabili e soleggiate e un generale rialzo termico.

Le previsioni meteo per venerdì 11 luglio

Al mattino nuvolosità in graduale aumento al Nord-Est, in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali in Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia; rovesci più isolati possibili anche sui rilievi lombardi e Alpi Marittime; un po’ di nuvole nel resto dell’arco alpino e in quasi tutte le zone appenniniche. In serata temporali in Triveneto e nella Lombardia orientale. Temperature massime in leggero aumento quasi ovunque. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 12 luglio

Sabato alternanza tra sole e nuvole al Nord e su Toscana, Umbria e Marche, con isolati rovesci e temporali, soprattutto al pomeriggio, su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne della Toscana, nord delle Marche e Umbria; in generale soleggiato nel resto d’Italia, con appena un po’ di nuvolosità innocua sulle zone appenniniche e sulla Sardegna Meridionale. Temperature massime in crescita in Abruzzo, Molise, Sud e Isole; in leggera diminuzione invece in gran parte del Nord.