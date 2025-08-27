FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni

Due perturbazioni in azione nel weekend: si faranno sentire soprattutto sabato, mentre per domenica 31 agosto si profila uno scenario più stabile
Tendenza27 Agosto 2025 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it
La giornata di sabato 30 agosto vedrà i residui effetti della perturbazione numero 5 del mese al Sud, dove si avranno ancora delle precipitazioni isolate, mentre la veloce perturbazione numero 6, giunta nella sera di venerdì, porterà una breve fase piovosa al Nord-Est e al Centro, con tendenza a un rapido miglioramento. Al Nord-Ovest, in Sicilia e in Sardegna, invece, prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato.
Le temperature massime subiranno un calo sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, ma con picchi ancora leggermente oltre i 30 gradi in Puglia e settori ionici; leggeri rialzi, invece, previsti al Nord-Ovest.

Domenica si attende una generale tregua con tempo in prevalenza stabile e soleggiato e temperature in rialzo al Centro-Nord dove torneranno più vicine alla norma; un ulteriore calo, invece, si prospetta al Sud con valori pomeridiani difficilmente oltre i 30-31 gradi.

La tendenza meteo da lunedì 1 settembre

Stando alle attuali proiezioni la nuova settimana, che coincide con l’inizio del mese di settembre e dell’autunno meteorologico, sembra profilarsi ancora piuttosto dinamica, specialmente al Centro-Nord dove si attende il transito di alcune perturbazioni, mentre le regioni meridionali saranno alle prese con una situazione nel complesso più stabile.

La prima perturbazione di settembre dovrebbe raggiungere già lunedì il Nord, per poi muoversi verso il Centro entro la mattina di martedì. Un secondo sistema nuvoloso dovrebbe interessare il Nord e parte del Centro a metà settimana. In queste condizioni, le temperature resteranno oscilleranno fra valori nella norma e poco sotto nelle regioni centro-settentrionali, mentre al meridione si prevede un nuovo rialzo termico con valori che saliranno oltre la media in un contesto di caldo da piena estate.

