Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni

Nel fine settimana di Ognissanti l'Italia risulterà spaccata dal punto di vista meteo, con alta pressione da una parte e temporali dall'altra.
Tendenza29 Ottobre 2025 - ore 11:42 - Redatto da Meteo.it
Il mese di novembre comincerà con un temporaneo rinforzo dell’alta pressione che, tuttavia, non terrà lontane le nuvole da molte regioni. Infatti, sabato 1 novembre il cielo si presenterà nuvoloso al Nord, in Toscana e all’estremo Sud, con possibilità di qualche sporadica pioggia o pioviggine al Nord-Ovest, in Friuli Venezia Giulia e nei settori ionici di Sicilia e Calabria. Altrove prevarranno le schiarite, ma con possibile transito di velature. La massa d’aria relativamente mite manterrà le temperature su valori oltre la media in tutto il Paese.

Domenica 2 novembre si fa sempre più probabile il transito di una perturbazione atlantica che porterà piogge e rovesci localmente intensi a partire dal Nord-Ovest, ma in estensione al resto del Nord e alla Toscana nella seconda parte del giorno. Nelle altre regioni il tempo si manterrà più stabile, ma con cielo nuvoloso nel resto del Centro, Campania, Isole e Calabria ionica. Le temperature massime tenderanno a calare nelle aree interessate dalle piogge, mentre nel resto d’Italia il clima rimarrà relativamente mite con valori fino a 22-24 gradi.

Lunedì 3 la perturbazione scivolerà lungo la penisola, ma con effetti meno rilevanti: saranno possibili delle piogge isolate e intermittenti, anche a carattere di rovescio, all’estremo Nord-Est e al Centro-Sud, maggiormente probabili nel versante adriatico e nel basso Tirreno dove è probabile un ridimensionamento delle temperature verso valori più vicini alla media.

Da martedì 4 lo scenario vede un possibile nuovo rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centrale, con il coinvolgimento della parte settentrionale del nostro Paese. Il tempo si farà stabile e soleggiato al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre nelle altre regioni, posizionate ai margini dell’alta pressione, le correnti instabili nord-orientali manterranno condizioni di variabilità con cielo nuvoloso e possibili piogge, in successivo graduale esaurimento fra giovedì 6 e venerdì 7 in seguito all’espansione dell’anticiclone anche in questi settori.

Nel frattempo le temperature tenderanno a calare leggermente fra martedì e mercoledì 5, mentre ricominceranno a crescere da giovedì, specie al Nord e nel versante tirrenico. È possibile che l’alta pressione continui a dominare la scena anche nella parte finale della prossima settimana, favorendo la formazione di nebbie e l’accumulo di inquinanti.

