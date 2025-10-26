FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: verso Halloween con forte maltempo! Ognissanti porta il sole?

La tendenza meteo per l'ultima parte di ottobre indica un Halloween molto perturbato ma anche un weekend di Ognissanti probabilmente tranquillo.
Tendenza26 Ottobre 2025 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it
Dopo un fase caratterizzata da correnti nord-occidentali, da metà settimana sembra confermato un cambio della circolazione atmosferica sull’area euro-mediterranea. Una vasta area depressionaria si posizionerà fra l’Atlantico e l’Europa occidentale determinando sull’Italia flussi umidi sud-occidentali in quota e venti meridionali al livello del suolo. In queste condizioni le temperature si manterranno relativamente miti, ma sarà anche molto probabile il transito di alcuni sistemi nuvolosi.

La giornata di mercoledì 29 vedrà un consistente aumento della nuvolosità al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, ma con poche piogge per lo più concentrate fra la Liguria e l’alto Tirreno e qualche pioviggine nella pianura Padana occidentale. Nel resto del Paese prevarranno ancora le schiarite. Le temperature minime aumenteranno nelle aree più nuvolose, mentre le massime tenderanno a calare leggermente al Nord-Ovest; in generale i valori saranno nella media o leggermente oltre.

Da giovedì 30 si farà strada la parte più attiva della perturbazione, con piogge e rovesci localmente intensi che si estenderanno gradualmente a gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Le nuvole raggiungeranno anche le rimanenti regioni, ma con rischio più basso di precipitazioni. Sulle Alpi la quota neve si manterrà elevata, oltre i 2200-2500 metri. I venti di Scirocco determineranno un ulteriore rialzo termico al Sud e sulle Isole dove si potranno raggiungere punte intorno ai 25 gradi, mentre le massime subiranno un leggero calo nelle regioni interessare dalle piogge.

Verso Halloween e Ognissanti: venerdì 31 ancora molte piogge, weekend 1-2 novembre con la prospettiva di un miglioramento. La tendenza meteo

Venerdì 31, Halloween, sarà un’altra giornata perturbata, con possibili precipitazioni che potranno interessare gran parte del Paese. Non si escludono intense piogge o forti temporali, soprattutto fra l’area tirrenica e il Sud. Le temperature massime tenderanno a calare sulle regioni meridionali, rimanendo comunque ancora miti.

L’evoluzione successiva resta ancora piuttosto incerta. Le attuali proiezioni vedrebbero per il fine settimana di Ognissanti un’attenuazione delle correnti perturbate con un temporaneo rigonfiamento dell’alta pressione nord africana che garantirebbe giornate per lo più stabili, anche se non ovunque soleggiate, e temperature in generale risalita fino a valori oltre la norma.

