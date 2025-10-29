FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: oggi (29 ottobre) qualche pioggia prima di una fase di intenso maltempo

In questo mercoledì 29 ottobre cambia la scena meteo sull'Italia con molte nubi e qualche pioggia, preambolo di una fase di maltempo tra 30 e 31.
Previsione29 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Oggi (mercoledì 29 ottobre) tornano a cambiare le condizioni meteo in Italia, con diffuso aumento della nuvolosità e un po’ di piogge al Nord, per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 10 di ottobre) che poi tra domani (giovedì 30) e venerdì 31 (Halloween) porterà diffuso maltempo, prima al Centro-Nord e Sardegna, poi anche al Sud, con la possibilità anche di eventi intensi (nubifragi, grandinate, forti raffiche di vento).

Il ritorno del maltempo sarà accompagnato anche da un rinforzo dei venti meridionali che, nonostante le nuvole, manterranno quindi le temperature relativamente alte, regalandoci così giornate piuttosto miti.

La tendenza per i giorni successivi è ancora caratterizzata da un po’ di incertezza, anche se al momento appare probabile il passaggio di un’altra perturbazione (la numero 1 di novembre) durante il weekend di Ognissanti, con nuove piogge già sabato 1 al Nord e domenica 2 su gran parte del Centro-Nord.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 29 ottobre)

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Puglia e Sicilia. Nel complesso nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia, con piogge deboli e isolate su Piemonte, Liguria, ovest della Lombardia, Venezia Giulia e Toscana, in estensione in serata a gran parte del Nord.

Temperature massime in calo al Nordovest, senza grandi variazioni nel resto del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 15 e 25 gradi. Venti meridionali in rinforzo, per lo più di moderata intensità.

Le previsioni meteo per giovedì 30 ottobre

Nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del giorno pioverà praticamente su tutto il Nord, regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori, con la probabile formazione di temporali (e quindi piogge localmente intense) su Toscana, Lazio e Sicilia. Temperature vicine ai valori medi stagionali, nella norma o solo di poco al di sopra.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Ottobre ore 15:41

