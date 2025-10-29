FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: maltempo di Halloween in arrivo! Le zone a rischio temporali

La perturbazione n.10 del mese si sta avvicinando all'Italia e già nelle prossime ore darà vita alle prime piogge al Nord: le previsioni meteo.
Previsione29 Ottobre 2025 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione che, da ovest, si sta avvicinando all’Italia (numero 10 di ottobre) già nelle prossime ore causerà un graduale moderato peggioramento del tempo al Nord e domani (giovedì 30) porterà piogge diffuse, localmente anche intense, su gran parte del Centro-Nord e Isole Maggiori. Venerdì 31 (Halloween), prima di allontanarsi definitivamente dalla nostra Penisola, questa stessa perturbazione porterà un po’ di maltempo anche al Sud.

Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno comunque relativamente miti, grazie ai tiepidi venti meridionali richiamati dalla perturbazione. In base alla tendenza più aggiornata, il fine settimana di Ognissanti inizierà poi con una giornata, quella di sabato 1, nel complesso nuvolosa ma asciutta, mentre domenica 2 è probabile un nuovo peggioramento del tempo al Nord per l’arrivo di un’altra perturbazione di origine atlantica (numero 1 di novembre).

Le previsioni meteo per giovedì 30 ottobre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso praticamente in tutta Italia, con piogge su tutto il Nord, gran parte del Centro (a eccezione della fascia costiera di Abruzzo e Molise), Sicilia, Sardegna e, a fine giornata, anche Campania e Calabria. Probabile formazione di temporali (e quindi piogge localmente intense) soprattutto su Toscana, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord nonostante in maltempo, in calo invece al Centro e Sardegna; valori comunque quasi dappertutto vicini alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 31 ottobre

Nuvole quasi dappertutto. Al mattino qualche pioggia su Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Puglia Meridionale, Calabria, Trapanese e Sardegna; nel pomeriggio piogge residue su Friuli, Venezie Giulia, Bassa Toscana, Alto Lazio e gran parte del Sud e Isole. Temperature massime stazionarie o in leggera crescita al Centro-Nord, in calo invece in gran parte del Sud.

