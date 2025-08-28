FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, rischio di forte maltempo nelle prossime ore: le prevision...

Meteo, rischio di forte maltempo nelle prossime ore: le previsioni dal 29 agosto

Intensa perturbazione sull'Italia: venerdì coinvolgerà molte regioni portando piogge e temporali. Le previsioni meteo nei dettagli
Previsione28 Agosto 2025 - ore 12:32 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Agosto 2025 - ore 12:32 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione numero 5 di agosto, che ha investito le regioni settentrionali portando piogge intense e forti temporali, venerdì mattina insisterà al Nord-Est e poi scivolerà verso il Centro-Sud con dei temporali soprattutto nelle zone interne e nelle regioni tirreniche, fino alla Sicilia occidentale, interrompendo il caldo anomalo al suo passaggio lungo la Penisola.
Al Nord la giornata vedrà ancora molta instabilità, anche per l’avvicinarsi di un altro più debole e veloce sistema frontale (perturbazione nr. 6) che sabato porterà una nuova e breve fase temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud. La domenica si conferma con tempo stabile e in prevalenza soleggiato in quasi tutto il Paese. Per lunedì 1° settembre si profila l’arrivo di un’altra perturbazione al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Le previsioni meteo per venerdì 29 agosto

Nella notte forti temporali in Lombardia, Nord-Est e Toscana; fenomeni sparsi e meno intensi in Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e ovest Sardegna. Sereno o poco nuvoloso altrove. In mattinata i temporali si concentrano in Friuli Venezia Giulia, in Umbria, Lazio e Campania; nel resto del Centro-Nord ci sarà una parziale tregua delle precipitazioni, con spazio a schiarite in Piemonte e Valle d’Aosta.
Dal pomeriggio torna ad aumentare l’instabilità con dei temporali isolati al Nord, tranne Liguria ed Emilia Romagna; piogge e temporali anche in gran parte del Centro-Sud e Sicilia, tranne in Calabria.

Temperature in calo al Nord-Est, Centro, Sardegna, Campania e Sicilia. Caldo ancora intenso nel resto del Sud. Venti moderati meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 30 agosto

Inizio di giornata con deboli rovesci e isolati temporali in rapido spostamento dal Nord-Ovest verso le Venezie e l’Emilia, insistenti nel pomeriggio in Triveneto. Instabilità con rovesci e temporali al mattino su regioni tirreniche, Abruzzo e Puglia, nel pomeriggio nell’interno del Centro, nei versanti adriatici fino alla Puglia e in Calabria. In serata generale miglioramento.
Mattinata più fresca al Centro-Nord. Massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, più sensibile al Sud. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente e al Centro-Sud; moderato Maestrale in Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 28 agosto con maltempo forte: rischio nubifragi e allerta fino a rossa
    Previsione28 Agosto 2025

    Meteo, 28 agosto con maltempo forte: rischio nubifragi e allerta fino a rossa

    Un'intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia: porterà forte maltempo a partire dal Nord, con rischio di nubifragi e situazioni critiche.
  • Meteo, rischio nubifragi e forti temporali nelle prossime ore: le previsioni da giovedì 28
    Previsione28 Agosto 2025

    Meteo, rischio nubifragi e forti temporali nelle prossime ore: le previsioni da giovedì 28

    Intensa perturbazione sull'Italia: porterà maltempo in molte regioni con rischio di nubifragi. Oggi nel mirino soprattutto il Nord
  • Meteo, forte maltempo sull'Italia: rischio di nubifragi e violenti temporali. Le previsioni dal 28 agosto
    Previsione27 Agosto 2025

    Meteo, forte maltempo sull'Italia: rischio di nubifragi e violenti temporali. Le previsioni dal 28 agosto

    Si conferma un giovedì di forte maltempo soprattutto al Nord: ci sarà il rischio di temporali intensi e nubifragi
  • Meteo, 27 agosto con tempo in peggioramento: arriva un'intensa perturbazione!
    Previsione27 Agosto 2025

    Meteo, 27 agosto con tempo in peggioramento: arriva un'intensa perturbazione!

    Al via una fase di forte maltempo, con temporali violenti e rischio nubifragi. Tra mercoledì e giovedì, nel mirino ci sarà soprattutto il Nord.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
Tendenza28 Agosto 2025
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
La tendenza meteo conferma uno scenario movimentato anche a inizio settembre: lunedì 1 arriva la prima perturbazione del mese.
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Tendenza27 Agosto 2025
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Due perturbazioni in azione nel weekend: si faranno sentire soprattutto sabato, mentre per domenica 31 agosto si profila uno scenario più stabile
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
Tendenza26 Agosto 2025
Meteo: fino a sabato 30 Italia tra maltempo e caldo anomalo. Poi parziale miglioramento
La perturbazione n.5, residuo dell'ex uragano Erin, insisterà fino a sabato 30 agosto sull'Italia. Domenica 31 solo un temporaneo miglioramento.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Agosto ore 16:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154