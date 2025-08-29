FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo: ancora maltempo oggi (29 agosto). Le zone a rischio

Insiste la perturbazione n.5 del mese con forti temporali anche oggi (29 agosto) essenzialmente al Nord-Est e al Centro-Sud: le previsioni meteo.
29 Agosto 2025 - ore 10:00

L’intensa perturbazione (la numero 5 del mese) che ha investito le regioni settentrionali portando piogge intense e forti temporali, questa mattina insisterà al Nord-Est e poi scivolerà verso il Centro-Sud con dei temporali soprattutto nelle zone interne e nelle regioni tirreniche, fino alla Sicilia occidentale, interrompendo il caldo anomalo al suo passaggio lungo la Penisola.

Al Nord la giornata vedrà ancora molta instabilità, anche per l’avvicinarsi di un altro più debole e veloce sistema frontale (perturbazione nr. 6) che domani (sabato 30) porterà una nuova e breve fase temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud.  Domenica 31 si conferma una giornata con tempo stabile e in prevalenza soleggiato in quasi tutto il Paese. Per lunedì 1 settembre si profila l’arrivo di un’altra perturbazione al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 29 agosto)

Nella notte forti temporali in Lombardia, Nord-Est e Toscana; fenomeni sparsi e meno intensi in Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e ovest Sardegna. Sereno o poco nuvoloso altrove. In mattinata i temporali si concentrano in Friuli Venezia Giulia, in Umbria, Lazio e Campania.

Nel resto del Centro-Nord ci sarà una parziale tregua delle precipitazioni, con spazio a schiarite in Piemonte e Valle d’Aosta. Dal pomeriggio torna ad aumentare l’instabilità con dei temporali isolati al Nord, tranne Liguria ed Emilia Romagna; piogge e temporali anche in gran parte del Centro-Sud e Sicilia, tranne in Calabria. Temperature in calo al Nord-Est, Centro, Sardegna, Campania e Sicilia. Caldo ancora intenso nel resto del Sud. Venti moderati meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 30 luglio

Inizio di giornata con deboli rovesci e isolati temporali in rapido spostamento dal Nord-Ovest verso le Venezie e l’Emilia, insistenti nel pomeriggio in Triveneto. Instabilità con rovesci e temporali al mattino su regioni tirreniche, Abruzzo e Puglia, nel pomeriggio nell’interno del Centro, nei versanti adriatici fino alla Puglia e in Calabria. In serata generale miglioramento. Mattinata più fresca al Centro-Nord.

Massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, più sensibile al Sud. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente e al Centro-Sud; moderato Maestrale in Sardegna.

Venerdì 29 Agosto ore 14:32

