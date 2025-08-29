Meteo, venerdì 29 agosto con molte piogge e temporali: le zone più a rischio

L’intensa perturbazione numero 5 di agosto, che ha investito le regioni settentrionali portando piogge intense e forti temporali, venerdì mattina insisterà al Nord-Est e poi scivolerà verso il Centro-Sud con dei temporali soprattutto nelle zone interne e nelle regioni tirreniche, fino alla Sicilia occidentale, interrompendo il caldo anomalo al suo passaggio lungo la Penisola.

Al Nord la giornata vedrà ancora molta instabilità, anche per l’avvicinarsi di un altro più debole e veloce sistema frontale (perturbazione nr. 6) che sabato porterà una nuova e breve fase temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud. La domenica si conferma con tempo stabile e in prevalenza soleggiato in quasi tutto il Paese. Per lunedì 1° settembre si profila l’arrivo di un’altra perturbazione al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Le previsioni meteo per venerdì 29 agosto

In mattinata i temporali si concentrano in Friuli Venezia Giulia, in Umbria, Lazio e Campania; nel resto del Centro-Nord ci sarà una parziale tregua delle precipitazioni, con spazio a schiarite in Piemonte e Valle d’Aosta.

Dal pomeriggio torna ad aumentare l’instabilità con dei temporali isolati al Nord, tranne Liguria ed Emilia Romagna; piogge e temporali anche in gran parte del Centro-Sud e Sicilia, tranne in Calabria.

Temperature in calo al Nord-Est, Centro, Sardegna, Campania e Sicilia. Caldo ancora intenso nel resto del Sud. Venti moderati meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 30 agosto

Domani inizio di giornata con deboli rovesci e isolati temporali in rapido spostamento dal Nord-Ovest verso le Venezie e l’Emilia, insistenti nel pomeriggio in Triveneto. Instabilità con rovesci e temporali al mattino su regioni tirreniche, Abruzzo e Puglia, nel pomeriggio nell’interno del Centro, nei versanti adriatici fino alla Puglia e in Calabria. In serata generale miglioramento.

Mattinata più fresca al Centro-Nord. Massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, più sensibile al Sud. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente e al Centro-Sud; moderato Maestrale in Sardegna.