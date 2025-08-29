FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: prima settimana di settembre con nuovo maltempo e picchi di caldo! La tendenza

La tendenza meteo per l'inizio di settembre vede ancora una situazione differente tra il Centro-Nord e il Sud tra maltempo e caldo anomalo.
Tendenza29 Agosto 2025 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it
La nuova settimana si aprirà di nuovo all’insegna della variabilità a causa dell’arrivo di una perturbazione che, lunedì 1, interesserà con piogge e rovesci prevalentemente le regioni di Nord-Ovest e più marginalmente il Nord-Est, il Centro e la Sardegna dove si avrà per lo più un aumento della nuvolosità. Sulle regioni meridionali, invece, il tempo resterà soleggiato. Il ritorno delle piogge al Nord-Ovest determinerà un calo delle temperature massime in questo settore, mentre nel resto d’Italia il richiamo di aria calda favorirà un rialzo termico, con valori che supereranno facilmente i 30 gradi al Sud e sulle Isole, fino a raggiungere picchi intorno ai 35 gradi in Sicilia e Sardegna.

Martedì 2 il sistema nuvoloso procederà verso est transitando su gran parte del Paese, ma con fenomeni più significativi al Nord-Est, Liguria di Levante e regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania. Farà ancora caldo in Puglia e settori ionici, dove le temperature massime raggiungeranno punte di 34-35 gradi, mentre si prevede un calo termico nel resto d’Italia, eccetto al Nord-Ovest.

Tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì 3 è probabile che un’altra perturbazione andrà a lambire il Nord causando solo una breve fase piovosa con precipitazioni a carattere isolato. Al Centro-Sud, invece, il tempo dovrebbe rimanere stabile e soleggiato. Le temperature subiranno un calo all’estremo Sud, eccetto sulla Sicilia sud-orientale dove si potranno raggiungere di nuovo i 34-35 gradi; al Centro-Nord e in Sardegna si attendono dei leggeri rialzi con valori più vicini alla norma.

Giovedì 4 e venerdì 5 si prospettano condizioni di tempo quasi ovunque stabile con temperature in crescita, anche oltre la media, eccetto all’estremo Nord-Ovest dove saranno probabili annuvolamenti e locali precipitazioni a causa della vicinanza di una perturbazione in scorrimento tra la Francia e l’Europa centrale.

Nel successivo fine settimana, quello del 6-7 settembre, le elaborazioni modellistiche continuano a confermare generali condizioni di bel tempo, con temperature nella media o leggermente sopra, a parte qualche pioggia sabato sulle Alpi centro orientali, dovuta alla coda della perturbazione in allontanamento.

