Meteo, alta pressione ad oltranza. Assenza di pioggia, neve e clima mite

Inizia una lunga fase di tempo stabile e mite; anomalia termica particolarmente accentuata nelle zone alpine, con lo zero termico oltre i 3000 metri. Aumentano nebbie e smog
Previsione8 Dicembre 2025 - ore 12:59 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione che si è ormai consolidata su tutte le nostre regioni sarà la vera protagonista del tempo meteorologico nel Mediterraneo e sull’Italia, probabilmente per tutta la settimana quando non sono previste perturbazioni in arrivo. Sul nostro Paese è pertanto iniziata una lunga fase di tempo stabile con assenza di pioggia, neve e una massa d’aria molto mite per la stagione; l’anomalia delle temperature sarà particolarmente accentuata nelle zone alpine, con valori fino a 8-10 gradi oltre la media e la quota dello zero termico oltre i 3000 metri fino a sfiorare i 3500.

Queste condizioni di prolungata stabilità atmosferica e ventilazione quasi assente, daranno luogo ad un aumento del rischio di nebbie e strati di nubi basse, via via più diffuse e persistenti, in Pianura Padana, nelle zone costiere del Nord e del medio Adriatico, in Toscana e nelle valli del Centro.

Ne risentirà anche la qualità dell’aria in pianura al Nord e in generale nelle aree urbane, con un aumento della concentrazione degli inquinanti, che in molti casi da diversi giorni ormai hanno già superato i limiti stabiliti per la salute. Secondo le attuali proiezioni modellistiche questa fase anticiclonica potrebbe persistere almeno fino alla prima parte della prossima settimana.

Previsioni meteo per martedì 9 dicembre

Al mattino nebbie localmente fitte e nubi basse diffuse in Pianura Padana, sulle coste di Veneto ed Emilia Romagna e nelle valli di Umbria e Toscana, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Nubi in graduale aumento in Liguria, specie dal pomeriggio con cielo generalmente coperto entro sera. Nel resto dell’Italia sereno o poco nuvoloso.

Temperature senza variazioni di rilievo, a parte delle locali diminuzioni delle massime diurne nelle aree con nebbie più persistenti. Assenza di gelate mattutine, anche nel Nord. Zero termico per lo più tra 3200 e 3500 metri. Venti ovunque deboli o molto deboli, salvo modesti rinforzi di Tramontana nello Ionio. Un po’ mosso lo Ionio al largo, calmi o poco mossi i restanti mari intorno alla Penisola.

Previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre

In Liguria, Pianura Padana, coste adriatiche di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in Toscana e Umbria tempo inizialmente nuvoloso o nebbioso con nebbie e nubi basse solo in parziale attenuazione nel corso della giornata; torneranno ad infittirsi a partire dalla sera. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia.

Venti ovunque molto deboli, con solo modesti rinforzi da est nel Canale di Sardegna e di Maestrale intorno al Canale d’Otranto. Mari generalmente calmi o al più poco mossi. Temperature pressocché invariate sia nei valori notturni che pomeridiani. Zero termico per lo più tra 3000 e 3400 metri.

