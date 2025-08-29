Meteo: weekend al via con nuovi temporali! Si attenua il caldo anomalo

La perturbazione arrivata venerdì al Nord-Ovest (la numero 6 di agosto), sabato 30 attraverserà rapidamente l’Italia portando una nuova e breve fase instabile e temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud. Le correnti più temperate occidentali raggiungeranno anche l’estremo Sud e la Sicilia mettendo così fine ovunque al caldo intenso di questi ultimi giorni. Nella giornata di domenica 31 si conferma un generale ma solo temporaneo miglioramento con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e clima estivo nella norma per la fine di agosto.

Per lunedì 1°settembre si profila l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica al Nord-Ovest (la n.1 di settembre) mentre nel resto d’Italia persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato accompagnato da un ulteriore rialzo termico; in particolare in Sardegna e Sicilia si toccheranno nuovamente valori intorno ai 35 °C. Poi martedì 2, la perturbazione dovrebbe attraversare gran parte del Paese.

L’attuale tendenza, da confermare nei prossimi aggiornamenti, evidenza a partire da mercoledì 3, e per il resto della settimana, un rinforzo sul Mediterraneo dell’alta pressione che favorirà una fase prolungata di tempo stabile e caldo. Si profila così un GP di Monza di F1 con tempo asciutto.

Le previsioni meteo per sabato 30 agosto

Migliora gradualmente nelle regioni del Nord-Ovest con ampie schiarite già in mattinata in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente in successiva estensione a Lombardia e levante ligure. Nel resto d’Italia giornata in prevalenza nuvolosa e con tempo instabile: rovesci e temporali sparsi insisteranno per gran parte del giorno sul Nord-Est; al Centro-Sud i fenomeni saranno concentrati al mattino sulle regioni tirreniche mentre nel pomeriggio tra le zone interne e il settore adriatico. In serata generale miglioramento. Mattinata più fresca.

Temperature pomeridiane in rialzo al Nord-Ovest, in calo nel resto d’Italia, più sensibile sul medio Adriatico e al Sud. Venti moderati o tesi per venti occidentali sui mari di ponente e al Sud con mare mosso o ancora localmente molto mosso; poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale.

Le previsioni meteo per domenica 31 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato. Al mattino qualche annuvolamento sparso a carattere irregolare al Centro e sulla Calabria tirrenica, nel pomeriggio sulle aree montuose del Nord e in quelle interne del Centro-Sud ma con basso rischio di piogge.

Temperature in ulteriore calo in Puglia e sul settore ionico, in rialzo nel resto d’Italia. Clima tipico di fine estate. Venti di debole intensità salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali. Moto ondoso in attenuazione ma con mare ancora localmente un po’ posso sui mari di ponente e in quelli meridionali.