Meteo: domenica a rischio temporali poi torna ad aumentare il caldo. La tendenza dal 13 luglio

Gli ultimi aggiornamenti meteo per la giornata di domenica 13 luglio confermano un aumento dell’instabilità in buona parte del nostro Paese per l’arrivo della perturbazione numero 4 del mese, un’area instabile proveniente dalla Penisola iberica.

L’evoluzione nei dettagli - relativa alle zone più interessate da piogge e temporali - presenta tuttavia un grado di incertezza ancora elevato: i modelli a nostra mostrano il rischio di una fase piovosa e temporalesca a partire dalle ultime ore della notte sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, in successiva estensione al resto della Penisola e alla Sicilia. Non si escludono fenomeni localmente intensi, con grandinate e raffiche di vento.

Settimana prossima torna l'alta pressione: caldo in aumento soprattutto dopo il 15 luglio

Per l’inizio della prossima settimana si confermerebbe un rapido miglioramento, dovuto a una rimonta da ovest dell’alta pressione che si estenderà fino al Mediterraneo centrale e ai Balcani occidentali. Tra lunedì 14 e giovedì 17 luglio dovrebbero prevalere condizioni di stabilità atmosferica. Il campo anticiclonico sembra tuttavia non essere destinato a restare sempre ben saldo e robusto e ciò potrebbe consentire locali e brevi episodi di instabilità atmosferica, essenzialmente pomeridiana, in corrispondenza delle aree montuose del Nord e della Penisola. In questo contesto il campo termico non dovrebbe mostrare situazioni di caldo eccessivo e opprimente: i valori più elevati dovrebbero limitarsi alle regioni del Sud e alle Isole, fino ai 35-36 gradi. Nel resto del Paese si resterà al di sotto di tale soglia e al massimo vicini ai 33-34 gradi.

Successivamente, quindi a partire da metà mese, l’alta pressione potrebbe consolidarsi maggiormente, anche a causa di una più evidente componente sub-tropicale in quota. Se questa evoluzione verrà confermata, dopo il 15 luglio potrebbe tornare l’anticiclone africano, e con esso anche un’altra pesante ondata di calore.