Meteo: domani qualche temporale in vista, ecco dove. Le previsioni da venerdì 11

Nelle prossime ore godremo ancora del volto migliore dell’estate, con tanto sole e senza un caldo eccessivo, perché non ci sono perturbazioni in transito sulla Penisola e la bollente alta pressione di matrice africana è al momento a distanza di sicurezza.

Domani, venerdì 11 luglio, correnti relativamente fresche e instabili in scorrimento al di là delle Alpi si infiltreranno parzialmente sul Nord Italia, dove riporteranno un po’ di instabilità pomeridiana, ma sempre in un contesto in cui in gran parte del Paese il tempo rimarrà estivo e gradevole.

Uno scenario simile si profila per la giornata di sabato, ma con qualche temporale in più al Nord e con le temperature che cominceranno a risalire, almeno al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 11 luglio

Domani al mattino un po’ di nuvolosità sulle Venezie, con la possibilità di qualche piovasco sulle zone alpine; tanto sole nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali su Alpi e Venezie; in generale soleggiato altrove, con appena qualche temporaneo annuvolamento, comunque innocuo, sulle zone appenniniche. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Sud, pressoché stazionarie invece al Nord. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 11 luglio

Sabato alternanza tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Marche, con isolati rovesci e temporali, soprattutto al pomeriggio, su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne della Toscana, nord delle Marche e Umbria; in generale soleggiato nel resto d’Italia, con appena un po’ di nuvolosità innocua sulle zone appenniniche e sulla Sardegna Meridionale. Temperature massime in crescita in Abruzzo, Molise, Sud e Isole; in leggera diminuzione invece in gran parte del Nord.