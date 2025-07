Meteo, giovedì con tanto sole ma senza caldo eccessivo: le previsioni dal 10 luglio

Non ci sono nuove perturbazioni in transito sull’Italia, ma allo stesso tempo l’alta pressione si tiene a distanza dalla nostra Penisola: ecco allora che fino a venerdì le temperature rimarranno estive ma gradevoli, nella norma o leggermente al di sotto, con poca afa. Le prime ore del giorno potranno anche essere caratterizzate da un’aria frizzante, almeno al Nord e nelle regioni adriatiche.

Nei prossimi giorni è però atteso un nuovo rialzo termico, con un caldo superiore a quello normale per il periodo, specie al Sud e sulle Isole maggiori dove, da domenica, si potrebbero raggiungere e di poco superare i 35 gradi. Contemporaneamente, al Centro-Nord si profila il ritorno dell’instabilità atmosferica e dunque il rischio temporali.

Le previsioni meteo per giovedì 10 luglio

Giovedì al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi Orientali, Dorsale Appenninica e zone interne della Sicilia, comunque in generale senza piogge; sempre per lo più soleggiato altrove.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord e nelle regioni centrali adriatiche, in ulteriore calo invece sulla Sicilia: valori per lo più compresi fra 26 e 31 gradi, in diverse località leggermente al di sotto della norma. Venti in attenuazione, ma ancora moderati o localmente forti di Maestrale su Basso Adriatico, Canale d’Otranto e Mar Ionio; in prevalenza mossi i mari del Sud e il Mare di Sardegna, fino a molto mosso lo Ionio Orientale.

Le previsioni meteo per venerdì 11 luglio

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia. A metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi nelle Alpi, all’estremo Nord-Est, lungo tutta la dorsale appenninica, nelle zone montuose delle Isole e qualche modesto annuvolamento passeggero anche nel resto del Nord.

Tra il pomeriggio e la sera aumenterà il rischio di rovesci o isolati temporali su nord della Lombardia, Trentino, nord ed est del Veneto, Friuli Venezia Giulia, in serata anche nel nord del Piemonte.

Temperature in generale rialzo, poco oltre 30 gradi su regioni tirreniche e Isole. Venti localmente moderati o tesi settentrionali tra basso Adriatico, Canale d’Otranto e mar Ionio.