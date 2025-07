Meteo, fase più stabile sull'Italia e fine del gran caldo anche al Sud: le previsioni

Entro la fine della giornata odierna possiamo ritenere definitivamente conclusa la seconda intensa ondata di calore dell’estate anche per le estreme regioni meridionali, con gli ultimi picchi massimi localmente prossimi ai 35 gradi sulla Sicilia sud-orientale. Le correnti più temperate nord atlantiche che seguono la perturbazione n.3, transitata nelle ultime ore sulle regioni centro-settentrionali, si stanno adesso propagando fino al basso mar Mediterraneo attraverso un flusso di venti da nord piuttosto sostenuto, che spazza tutto il Centro-Sud con raffiche fino a 60-70 Km/h, responsabile di un calo ulteriore termico in tutto il Paese. Fino a venerdì ci attendono, quindi, giornate stabili e dal clima estivo gradevole, con temperature anche sotto la media stagionale, soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico. Insomma, dopo il gran caldo e il forte maltempo, per almeno qualche giorno godremo del volto piacevole dell’estate. Nel fine settimana, invece, tornerà ad aumentare l’instabilità: sabato al Nord, domenica anche al Centro, a causa del probabile transito di una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna, ma con la prospettiva di una leggera risalita delle temperature. L’evoluzione a più lungo termine, dunque per la prossima settimana, resta affetta da un ampio margine di incertezza che non consente di delineare neppure sommariamente una possibile tendenza.

Previsioni meteo per mercoledì 9 luglio

Ancora un po’ di variabilità nel settore del medio e basso adriatico e nelle regioni del Sud peninsulare, con annuvolamenti alteranti ad ampie schiarite soleggiate e con le ultime locali piogge in mattinata tra le Marche e la Puglia garganica. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato, salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi alpini centro-orientali, nel Triveneto e nel sudest della Sardegna, ma non associati a fenomeni. Temperature: massime in sensibile diminuzione al Sud e in Sicilia, salvo gli ultimi picchi di 33-34 gradi nel settore sud-orientale dell’isola; in ulteriore lieve calo anche nel resto d’Italia, con valori inferiori alla media al Nord e in gran parte del Centro, particolarmente sulle regioni centrali adriatiche dove non si andrà oltre i 24-25 gradi. Venti: da moderati a forti nord-occidentali su mari e regioni del Centro-Sud. Mari fino a molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì 10 luglio

Giornata stabile e soleggiata in tutte le regioni italiane. Da segnalare solo un temporaneo aumento della nuvolosità attorno ai rilievi e all’estremo Nord-Est nelle ore centrali del giorno, ma non associate a rilevanti. Temperature: minime in diminuzione al Meridione, in leggera risalita al Centro-Nord, ma con valori all’alba in qualche caso inferiori ai 15 gradi. Massime in lieve rialzo al Nord e nelle regioni centrali adriatiche, in ulteriore calo sulla Sicilia, con valori pomeridiani spesso inferiori alla norma e per lo più compresi fra 26 e 31 gradi. Venti in attenuazione, ma ancora moderati o localmente forti di Maestrale su basso Adriatico, Canale d’Otranto e mar Ionio, dove i mari restano localmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio orientale.