Meteo, 10-11 luglio stabili e freschi poi tornano i temporali

Definitivamente conclusa la seconda intensa ondata di calore anche all’estremo Sud, adesso tutta l’Italia potrà beneficiare di una breve parentesi di caldo estivo decisamente più gradevole. Merito del flusso temperato nord atlantico che si è instaurato nelle ultime 24 ore e che si sta propagando fino al basso mar Mediterraneo attraverso una ventilazione settentrionale piuttosto sostenuta, che sta spazzando tutto il Centro-Sud con raffiche fino a 60-70 Km/h, ma destinato ad attenuarsi nel corso della notte prossima. Fino a venerdì registreremo temperature insolitamente più in linea con il periodo dell’anno e con la latitudine a cui si trova il nostro Paese: anzi, in qualche caso i valori risulteranno al di sotto della norma, specie al Nord e lungo l’Adriatico dove si avvertirà un clima piuttosto frizzante soprattutto all’alba. A seguire, invece, si profila di nuovo un progressivo riscaldamento, con un clima via via più caldo della norma al Sud e sulle Isole maggiori dove, da domenica, si potrebbero raggiungere e di poco superare i 35 gradi. Contemporaneamente, al Centro-Nord si profila il ritorno dell’instabilità atmosferica e dunque il rischio temporali: a contribuire saranno la perturbazione n.4 in avvicinamento dalla Spagna e la n.3 la quale, dopo essersi trasferita tra i Balcani e l’Europa dell’Est, sembra intenzionata a tornare indietro verso l’Europa nord alpina. L’evoluzione resta, ovviamente, molto incerta.

Previsioni meteo per giovedì 10 luglio

Tempo stabile e soleggiato in tutte le regioni. Da segnalare solo un temporaneo aumento della nuvolosità attorno ai rilievi e all’estremo Nord-Est nelle ore centrali del giorno, ma non associate a fenomeni. Temperature: minime in diminuzione al Meridione, in leggera risalita al Centro-Nord, ma con valori all’alba in qualche caso ancora inferiori ai 15 gradi. Massime in lieve rialzo al Nord e nelle regioni centrali adriatiche, in ulteriore calo sulla Sicilia, con valori pomeridiani spesso inferiori alla norma e per lo più compresi fra 26 e 31 gradi. Venti in attenuazione, ma ancora moderati o localmente forti di Maestrale su basso Adriatico, Canale d’Otranto e mar Ionio. Mari: in prevalenza mossi quelli del Sud e il mare di Sardegna, fino a molto mosso lo Ionio orientale.

Previsioni meteo per venerdì 11 luglio

Venerdì prevalenti condizioni di tempo soleggiato sulla maggior parte delle regioni. A metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi nelle Alpi, all’estremo Nordest, lungo tutta la dorsale appenninica, nelle zone montuose delle Isole e qualche modesto annuvolamento passeggero anche nel resto del Nord. Tra il pomeriggio e la sera aumenterà il rischio di rovesci o isolati temporali su nord della Lombardia, Trentino, nord ed est del Veneto, Friuli Venezia Giulia, in serata anche nel nord del Piemonte. Temperature: in generale rialzo, poco oltre 30 gradi su regioni tirreniche e Isole. Venti: localmente moderati o tesi settentrionali tra basso Adriatico, Canale d’Otranto e mar Ionio.