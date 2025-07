Meteo, tornano i temporali nel weekend del 12-13 luglio: ecco dove

Nel fine settimana del 12-13 luglio, i dati attuali mostrano il ritorno di una fase più instabile al Nord e domenica anche su parte del Centro.

In particolare, nella giornata di sabato 12 luglio, rovesci e temporali torneranno a interessare nel pomeriggio le Alpi, il Nordest, il settore appenninico della Liguria e le zone interne di Toscana, Marche e Romagna.



Possibile coinvolgimento con fenomeni più isolati della Lombardia, tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese con temperature in aumento al Sud e nelle Isole. Valori stazionari o in lieve calo nelle massime al Nord con diminuzione più sensibile nelle aree temporalesche.

La ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali nei canali delle Isole e nel Tirreno.

Tendenza meteo weekend: torna l'instabilità al Nord



Domenica la tendenza presenza ancora un elevato grado di incertezza, ma si potrebbe profilare un’estensione dell’instabilità su parte del Nord, in particolare al Nordest e in Emilia-Romagna, con coinvolgimento delle regioni centrali tranne l’Abruzzo e il Molise con temporali più probabili in Toscana e Lazio, oltre che in Triveneto. Le precipitazioni anche in questo caso saranno più occasionali nelle zone di pianura del Nordovest.

Prosegue il rialzo dei valori massimi al Sud e in Sicilia, mentre saranno stazionari o in lieve calo nelle aree del Centro-nord colpite dall’instabilità. Venti deboli con rinforzi da sud nei mari intorno alla Sicilia e nel Tirreno centrale.