Meteo, 9-10 luglio con tempo più stabile e venti freschi: le previsioni

La seconda intensa ondata di calore della stagione è agli sgoccioli, con gli ultimi picchi massimi di temperatura oltre i 35 gradi all’estremo Sud. Da mercoledì i venti più freschi che seguono la perturbazione n.3, attualmente in discesa dal Nord verso le regioni adriatiche, ma in allontanamento, determineranno un definitivo calo termico in tutto il Paese. Fino a venerdì si attendono, quindi, giornate stabili, caratterizzate da un clima gradevole con temperature anche sotto la media soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico, e mattinate almeno inizialmente fresche sulle regioni settentrionali. Insomma, dopo il gran caldo e il forte maltempo, almeno qualche giorno con il volto piacevole dell’estate. Nel fine settimana tornerà ad aumentare l’instabilità, sabato al Nord, domenica anche al Centro, a causa del probabile transito di una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna, ma con la prospettiva di una leggera risalita delle temperature. L’evoluzione del tempo durante la prossima settimana al momento risulta ancora affetta da un ampio margine di incertezza che non consente di delineare neppure sommariamente una possibile tendenza.

Previsioni meteo per mercoledì 9 luglio

Al mattino ancora un po’ di nuvole con locali piogge su medio e basso Adriatico, in rapido miglioramento; tempo stabile altrove. Nel pomeriggio prevalenza di sole, a parte un po’ di nuvolosità sparsa per lo più a ridosso dei monti, ma associata a scarso rischio di precipitazioni, salvo la possibilità di isolati e brevi rovesci sull’Appennino calabro-lucano. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi; massime in sensibile diminuzione al Sud e in Sicilia, a parte ancora locali picchi di 35 gradi nel settore ionico dell’isola; in lieve calo anche nel resto d’Italia con valori inferiori alla media al Nord e in gran parte del Centro. Ancora un po’ ventoso per Maestrale al Centro-Sud.

Previsioni meteo per giovedì 10 luglio

Giornata stabile e soleggiata dappertutto. Da segnalare solo un temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi nelle ore centrali del giorno, ma senza precipitazioni rilevanti. Temperature in leggera risalita al Centro-Nord, ulteriore calo delle minime al meridione; valori massimi pomeridiani per lo più compresi fra 26 e 31 gradi. Venti deboli, a parte ancora qualche rinforzo di Maestrale al Sud e sulle Isole dove i mari restano localmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio orientale.