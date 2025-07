Meteo: martedì 8 ancora qualche temporale, poi tempo in miglioramento

La perturbazione numero 2 di luglio ha raggiunto ieri il Nord, portando molti temporali, e nelle prossime ore favorirà ancora la formazione di un po’ di temporali al Nord-Est e sulle zone appenniniche.

La situazione meteo diventerà più stabile da mercoledì, quando il tempo tornerà soleggiato e asciutto in quasi tutta Italia, con appena qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Nel frattempo, le correnti fresche che accompagnano le perturbazioni in transito scivoleranno progressivamente lungo tutta la Penisola, mettendo fine entro mercoledì all’ondata di caldo intenso in tutta Italia. Nel resto della settimana ci attendono temperature estive ma gradevoli, senza eccessi.

Le previsioni meteo per martedì 8 luglio

Oggi prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest e nelle Isole Maggiori. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel coso del giorno isolati rovesci e temporali su Venezie, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, Campania e Calabria Tirrenica. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Paese: ancora caldo intenso solo all’estremo Sud. Ventoso su tutti i mari per freschi venti di Maestrale.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 luglio

Domani giornata tra sole e nuvole su Alpi Orientali e Sud Peninsulare, comunque con pochi brevi scrosci di pioggia solo sull’Appennino Meridionale; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello e soleggiato. Temperature massime quasi dappertutto in calo, specie al Sud: fine del caldo intenso ovunque, con valori per lo più compresi fra 25 e 33 gradi e afa quasi del tutto assente.