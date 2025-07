Meteo, 8 luglio instabile su alcuni settori: le previsioni

Ultimo giorno di caldo intenso, oggi, in Puglia e settori ionici, poi con mercoledì la seconda ondata di calore potrà ritenersi archiviata. Nel frattempo la perturbazione n.2, prima di allontanarsi, nelle prossime ore lascerà ancora alcune precipitazioni all’estremo Nord-Est e su alcune zone del Centro e del basso Tirreno, mentre un altro veloce impulso (perturbazione n.3) raggiungerà il Nord questo pomeriggio dando origine a piogge e temporali essenzialmente al Nord-Est, sulla Liguria e, in serata, anche sul medio Adriatico. Sarà proprio quest’ultima perturbazione a mettere definitivamente fine al caldo, grazie alle correnti più fresche che affluiranno alle sue spalle e che invaderanno tutte le regioni entro la prossima notte. Seguiranno giornate stabili, caratterizzate da un clima gradevole con temperature anche sotto la media soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico, e mattinate almeno inizialmente fresche sulle regioni settentrionali. Insomma, dopo il gran caldo e il forte maltempo, almeno qualche giorno con il volto piacevole dell’estate. Nel fine settimana tornerà ad aumentare l’instabilità al Nord, soprattutto nella giornata di domenica quando i temporali potrebbero interessare non solo i rilievi, ma anche le pianure e tutto ciò accompagnato da una probabile leggera risalita delle temperature. L’evoluzione del tempo durante la prossima settimana al momento risulta ancora affetta da un ampio margine di incertezza che non consente di delineare neppure sommariamente una possibile tendenza.

Previsioni meteo per martedì 8 luglio

Piogge e locali temporali su Alpi orientali, Friuli, Marche, zone interne del Centro, Campania e Calabria tirrenica. Maggiori schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su alto Piemonte, alta Lombardia, Nord-Est, Liguria e Appennino centro-settentrionale, con estensione dei fenomeni verso le coste del medio Adriatico in serata. Temperature massime in calo al Centro-Nord, nell’area del basso Tirreno e in Sardegna. Ancora molto caldo in Puglia e settori ionici con picchi di 35-37 gradi; valori intorno alla media o leggermente sotto nel resto d’Italia. Giornata ventosa per venti nord-occidentali, tranne su Ligure e Ionio dove soffierà il Libeccio.

Previsioni meteo per mercoledì 9 luglio

Al mattino ancora un po’ di nuvole con locali piogge su medio e basso Adriatico, in rapido miglioramento; ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato, a parte un po’ di nuvolosità sparsa per lo più a ridosso dei monti, ma associata a scarso rischio di precipitazioni. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi; massime in sensibile diminuzione al Sud e in Sicilia, a parte ancora locali picchi di 35 gradi nel settore ionico dell’isola; in lieve calo anche nel resto d’Italia con valori inferiori alla media al Nord e in gran parte del Centro. Ancora un po’ ventoso per Maestrale al Centro-Sud.