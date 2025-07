Meteo, fase instabile con rischio di forti temporali al Centro-nord: le previsioni

Italia interessata da una rapida perturbazione (la numero 4 del mese) proveniente dalla Spagna che attraverserà il Paese portando una fase instabile ed un temporaneo calo termico in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, con rovesci o temporali che potrebbero risultare localmente anche intensi. Il suo allontanamento favorirà domani un miglioramento al Centro mentre le regioni settentrionali verranno lambite da un’altra perturbazione in transito sull’Europa centrale (n.5) con effetti per lo più concentrati lungo le Alpi. Nel resto della settimana dovrebbe prevalere una stabilità anticiclonica con il solo Nordest che potrebbe essere lambito da correnti instabili tra mercoledì e giovedì. Le temperature, secondo le ultime proiezioni, dovrebbero assestarsi su valori anche sopra le medie ma, fino a venerdì, con un caldo estivo senza eccessi e massime per lo più sotto la soglia dei 35 gradi. Dal fine settimana poi la componente africana dell’anticiclone dovrebbe divenire più marcata con condizioni favorevoli per il ritorno del caldo intenso.

Previsioni meteo per domenica 13 luglio

Domenica in prevalenza soleggiato in Calabria, Salento e Sicilia. Nuvole irregolari e variabili sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali su buona parte delle regioni settentrionali, zone interne e tirreniche del Centro con temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Triveneto, Levante Ligure, Toscana e Lazio. Qualche fenomeno coinvolgerà anche la Sardegna e, più marginalmente, la Campania. Temperature massime in calo al Nordovest, settore ligure e tirrenico fino alla Campania, in rialzo all’estremo Sud, con punte di 35 gradi in Sicilia. Venti fino a moderati meridionali, specie sul Tirreno occidentale.

Previsioni meteo per lunedì 14 luglio

Lunedì nuvolosità variabile alternata a temporanee schiarite al Nord con alcuni rovesci e temporali tra fine mattina e pomeriggio su Alpi, Prealpi e zone appenniniche con locali sconfinamenti sulle vicine fasce pedemontane della Lombardia e del Veneto e sulla pianura emiliana. Tempo stabile e più soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia ma con un caldo comunque ancora in generale non intenso. Venti in prevalenza deboli.