Meteo, domenica 13 luglio a rischio temporali: ecco dove

Oggi (sabato) tempo in prevalenza bello in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità al Nord, dove comunque i temporali rimarranno per lo più concentrati sulle zone alpine. Per domani (domenica) è atteso invece l’arrivo di una perturbazione (la numero 4 del mese) che, proveniente dalla Spagna, attraverserà rapidamente la Penisola, portando una nuova fase temporalesca in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, con temporali che potrebbero risultare localmente anche intensi. La prossima settimana ci attendono poi giornate in generale soleggiate e stabili per il graduale rinforzo dell’Anticiclone Nordafricano nel Mediterraneo; soltanto le regioni settentrionali, specie lunedì, saranno lambite da un’altra perturbazione, con effetti per lo più limitati alle Alpi. I dati attuali indicano anche una elevata probabilità che già a metà settimana torni il caldo intenso, tendenza che andrò confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per sabato 12 luglio

Sabato giornata tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali su zone alpine e prealpine. Nel resto del Paese mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Toscana, Umbria, Marche, Appennino Meridionale e Sardegna, comunque in generale senza piogge. Temperature massime in aumento al sud e regioni centrali adriatiche, in lieve calo al Nordovest. Venti moderati meridionali sui mari intorno alla Sardegna e nel Tirreno.

Previsioni meteo per domenica 13 luglio

Domenica al mattino nuvoloso, con rovesci e temporali, su Alpi, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna; nel pomeriggio le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco e localmente di forte intensità, si estenderanno a tutte le regioni settentrionali e al Centro, tranne lungo parte delle coste liguri e le centrali adriatiche. Qualche pioggia anche in Campania, tempo soleggiato all’estremo Sud e in Sicilia. Temperature massime in calo al Centro-Nord, più marcato nelle regioni centrali; punte di 35 gradi in Sicilia. Venti di Scirocco sui mari di ponente; forti raffiche durante gli episodi temporaleschi.