Meteo: oggi pochi temporali, domani rischio di maltempo intenso

Le previsioni meteo per il weekend del 12 e 13 luglio confermano che per l'Italia si profila un fine settimana a due facce.

Sabato le condizioni meteo resteranno stabili in gran parte d'Italia, e al Centro-Sud il tempo soleggiato sarà accompagnato da un aumento delle temperature. In parte del Nord lo scenario meteo sarà invece influenzato da correnti relativamente fresche e instabili in scorrimento al di là delle Alpi, che potranno favorire lo sviluppo di qualche rovescio o temporale soprattutto nelle zone alpine, con possibili sconfinamenti nelle vicine aree di pianura del Nord-Est.

Per domenica si conferma il rapido passaggio di una perturbazione in arrivo dalla Spagna, la numero 4 del mese, responsabile di una fase temporalesca in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, con fenomeni in qualche caso di forte intensità.

Le previsioni meteo per sabato 12 luglio

Oggi nubi sparse al mattino al Nord, cielo sereno nel resto dell’Italia; nel corso del pomeriggio isolati rovesci e temporali in sviluppo su Alpi e Prealpi, nel Veneto settentrionale e in Friuli; nuvole un po’ in aumento anche in Sardegna, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Marche, con possibili brevi rovesci nelle zone interne della Toscana. In serata i temporali potranno insistere su alta Lombardia e Triveneto, di notte anche nella pianura piemontese.

Temperature minime in contenuto rialzo; massime in aumento al Centro-Sud e Isole, con valori in generale non oltre i 31/32 gradi. Venti moderati meridionali sui mari intorno alla Sardegna e nel Tirreno, che risultano mossi.

Rovesci e temporali fin dalle prime ore del giorno su Alpi, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna; nel pomeriggio le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco e localmente di forte intensità, si estenderanno a tutte le regioni settentrionali e al Centro, tranne lungo parte delle coste liguri e le centrali adriatiche. Qualche pioggia sarà possibile anche in Campania, mentre il tempo resterà in generale soleggiato all’estremo Sud e in Sicilia.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, più marcato nelle regioni centrali; punte di 35 gradi in Sicilia.

Venti di Scirocco sui mari di ponente; attenzione al rischio forti raffiche durante gli episodi temporaleschi.