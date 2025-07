Meteo, domenica 13 luglio rischio di forti temporali: le previsioni

Per domenica 13 luglio è atteso l’arrivo di una perturbazione (la numero 4 del mese) che, proveniente dalla Spagna, attraverserà rapidamente la Penisola, portando una nuova fase temporalesca in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, con temporali che potrebbero risultare localmente anche intensi. La prossima settimana ci attendono poi giornate in generale soleggiate e stabili per il graduale rinforzo dell’Anticiclone Nordafricano nel Mediterraneo; soltanto le regioni settentrionali, specie lunedì, saranno lambite da un’altra perturbazione, con effetti per lo più limitati alle Alpi. I dati attuali indicano anche una elevata probabilità che già a metà settimana torni ad aumentare il caldo, tendenza che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per domenica 13 luglio

Domenica in prevalenza soleggiato in Calabria, Salento e Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali su regioni settentrionali, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna; temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Levante Ligure e Toscana. Temperature massime in calo al Nordovest, regioni centrali, Campania e nord della Puglia; in crescita all’estremo Sud, con punte fino a 35 gradi in Sicilia. Venti moderati dai quadranti meridionali praticamente su tutti i mari.

Previsioni meteo per lunedì 14 luglio

Lunedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord: rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Veneto e Lombardia; isolati temporali anche su Emilia Occidentale e Liguria. Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e Isole. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia ma con un caldo comunque ancora in generale non intenso.