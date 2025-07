Meteo: martedì 15 stabile ovunque! Caldo in aumento: ecco dove

La nuova settimana si è aperta con condizioni più stabili rispetto al weekend, anche sulle regioni centrali. Il Nord, invece, è lambito da una nuova perturbazione in transito sull’Europa centrale - la numero 5 di luglio - con effetti instabili concentrati soprattutto lungo l’arco alpino. Nei prossimi giorni tornerà a prevalere seppur timidamente la stabilità anticiclonica, salvo una fase più instabile tra mercoledì 16 e giovedì 17 su Nord-Est e, temporaneamente, anche il medio Adriatico.

In corrispondenza di questo indebolimento dell’alta pressione, si faranno strada infiltrazioni di aria meno calda, accompagnate da venti settentrionali, che nella giornata di giovedì potranno causare un calo temporaneo delle temperature al Nord e lungo il versante adriatico.

Nel fine settimana del 19-20 luglio, invece, la componente africana dell’anticiclone potrebbe tornare a rinforzarsi, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni favorevoli al ritorno del caldo intenso.

Le previsioni meteo per martedì 15 luglio

La stabilità si estende anche alle regioni del Nord. Sarà una giornata prevalentemente soleggiata con pochi annuvolamenti temporanei su Alpi e Appennino e qualche nuvola localmente più insistente sulla Calabria tirrenica con occasionali piovaschi a ridosso dell’Aspromonte.

Temperature in ulteriore aumento al Centronord e in Sardegna; caldo estivo senza eccessi, ma con picchi anche oltre i 35 gradi. Venti di Maestrale fino a moderati sul medio e basso Adriatico e nell’ovest del Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 luglio

Possibilità di temporali sui settori alpini e prealpini del Nordest, nel pomeriggio qualche temporale anche sull’Appennino emiliano. Generalmente soleggiato nel resto del Paese.

Temperature in aumento con un clima piuttosto caldo. Venti da tesi a forte di Maestrale sul Mare di Sardegna, in rinforzo anche nel Canale di Sicilia e tendenza al Fohen nelle valli alpine del Nordovest. Tra la sera e la notte rovesci e temporali in estensione alle pianure del Nordest e verso Emilia-Romagna e Lombardia orientale.