Nuova ondata di caldo dal weekend del 19-20 luglio: la tendenza meteo

Gli aggiornamenti meteo per l'ultima parte della settimana confermano il ritorno dell'anticiclone nordafricano, che in particolare dal weekend del 19 e 20 luglio riuscirà a consolidarsi su gran parte dell'Italia dando il via a una nuova ondata di caldo. Le temperature saliranno soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole maggiori, dove sarà possibile tornare a registrare picchi massimi intorno ai 40 gradi.

Caldo e afa si faranno sentire anche nelle regioni del Nord che resteranno tuttavia ai margini dell'anticiclone e saranno esposte all'arrivo di una nuova perturbazione che, tra domenica e lunedì, sarà responsabile di temporali anche intensi.

La tendenza meteo da venerdì 18 luglio

Venerdì la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull’Italia, dove le condizioni meteo torneranno a farsi diffusamente stabili e soleggiate. Anche gli eventuali annuvolamenti che si formeranno nelle zone montuose durante il pomeriggio daranno difficilmente origine a precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti rispetto al giorno precedente; al limite qualche locale diminuzione al Nord-Ovest e nelle regioni meridionali. Le massime resteranno sopra la media nel versante tirrenico e sulle isole maggiori, dove si potranno ancora toccare punte di 34-36 gradi.

Nel corso del weekend tra il 19 e il 20 luglio, poi, è molto probabile l’espansione del promontorio anticiclonico nordafricano che darà il via a una breve ma intensa ondata di calore (la terza dell’estate 2025). Nel mirino ci saranno soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove le temperature riusciranno a superare facilmente i 35 gradi in molte aree, fino ad arrivare alla soglia dei 40 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole. Il concomitante rinforzo dei venti meridionali darà un ulteriore contributo all’impennata termica, rendendo possibile il superamento dei 40 gradi fra domenica e lunedì sempre al Sud, in Sicilia e in Sardegna. Nelle regioni meridionali il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, mentre al Centro transiteranno un po’ di nuvole, specie fra domenica e lunedì quando non si escludono brevi temporali di calore nelle zone interne.

Anche al Nord si osserverà un generale rialzo termico, con il clima che si farà anche afoso. Tuttavia, le regioni settentrionali resteranno ai margini dell’anticiclone rimanendo esposte a un po’ più di instabilità e anche al transito di una perturbazione che raggiungerà il Nord-Ovest domenica sera, spostandosi verso il Nord-Est nella giornata di lunedì. Il sistema perturbato potrà portare rovesci e temporali localmente intensi.

Stando alle attuali proiezioni, martedì 22 luglio le temperature dovrebbero subire un calo deciso al Centro-Nord, mentre all’estremo Sud insisterà ancora il caldo con picchi meno elevati rispetto ai giorni precedenti, ma pur sempre oltre i 35 gradi. Mercoledì la massa d’aria calda subtropicale dovrebbe poi abbandonare definitivamente il nostro territorio, decretando la fine dell’ondata di calore in un contesto di tempo prevalentemente stabile. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.