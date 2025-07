Meteo, 17 luglio con sole e pochi temporali poi nuova ondata di caldo

Correnti instabili e relativamente fresche stanno scivolando dal Nord-Est verso il Centro-Sud, determinando un aumento dell’instabilità, con lo sviluppo di locali rovesci o temporali, più probabili nelle aree interne e montuose, soprattutto lungo la dorsale appenninica; in queta situazione dominano i venti settentrionali: segnaliamo venti moderati sull’Adriatico e un forte Maestrale tra Sardegna e Sicilia. Da domani, venerdì, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi sull’Italia, garantendo tempo stabile e soleggiato, ma con temperature in graduale aumento. Il caldo sarà quindi in intensificazione. Un po’ di instabilità potrebbe tornare al Nord tra domenica e lunedì, per effetto del transito di una perturbazione oltralpe che tuttavia, al momento, sembra destinata a sfiorare appena la nostra Penisola.

Dal punto di vista termico, in queste giornate le temperature si mantengono vicine alla norma climatica: il clima è caldo, ma non eccessivo. Dal fine settimana, però, si intravede l’arrivo di una nuova ondata di calore, destinata soprattutto al Centro-Sud e alle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per giovedì 17 luglio

Oggi, al mattino, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento in più sul Nord-Est e lungo il versante medio-adriatico, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. Nel pomeriggio, è atteso un aumento della nuvolosità sulle Alpi orientali e su gran parte del Centro-Sud, con possibili rovesci o temporali sparsi su Appennino marchigiano, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino campano, Basilicata e Puglia. Altrove la situazione resterà stabile e in prevalenza soleggiata. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Sud, stazionarie al Nord: valori generalmente compresi tra 27 e 33°C, con punte di 34-35°C nelle Isole Maggiori. Si segnalano forti venti di Maestrale tra Sardegna e Sicilia, dove i mari risulteranno localmente molto mossi.

Previsioni meteo per venerdì 18 luglio

Domani, al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta l’Italia. Nel pomeriggio, sviluppo di un po’ di nuvolosità sui rilievi, in particolare lungo le Alpi e la dorsale appenninica, con poche e brevi piogge, più probabili sull’Appennino calabro-lucano e, localmente, anche sui settori alpini. Situazione stabile e soleggiata sul resto del Paese. Temperature massime in lieve calo all’estremo Sud, in leggero rialzo su gran parte del Centro e sulla Sardegna. Venti in graduale attenuazione.