Meteo, ondata di caldo ancora più estrema a inizio settimana: quando durerà?

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la terza ondata di calore della stagione, cominciata nel fine settimana e tendente a interessare ancora in prevalenza il Centro-Sud e al limite l’Emilia Romagna, proseguirà anche nella parte centrale della nuova settimana.

Sarà molto intensa, probabilmente la più intensa fra le ondate di caldo che hanno colpito l’Italia finora, con temperature che potranno raggiungere e superare la soglia dei 40 gradi al Sud e sulle isole maggiori, fino ad avvicinarsi ai 45 gradi in Sicilia e all’estremo Sud.

La tendenza meteo da martedì 22 luglio

Durante la prossima settimana al Centro-Sud dovrebbero prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato, con al massimo dei brevi temporali di calore sui monti; solo fra venerdì e sabato potrebbe aumentare l’instabilità e il rischio di una breve fase piovosa, a causa del transito una veloce perturbazione.

Le regioni settentrionali, fatta eccezione per l'Emilia Romagna, resteranno ai margini della cupola anticiclonica, e vedrà condizioni meteo più variabili con temperature più contenute, anche se si farà sentire un po’ di afa. Seguiranno alcune giornata con temperature nella norma o anche leggermente al di sotto.

In particolare, esauriti gli effetti dell’intenso fronte temporalesco di lunedì, il Nord vivrà una giornata, quella di martedì, abbastanza stabile e soleggiata, in attesa di un nuovo peggioramento causato dall’arrivo di un’altra perturbazione che, fra mercoledì e giovedì riporterà piogge e temporali sparsi localmente intensi.

Quanto durerà l'ondata di caldo?

Secondo le attuali proiezioni, ancora affette da un po’ di incertezza, l’ondata di calore potrebbe protrarsi fino a venerdì 25 al Sud e in Sicilia e fino a giovedì 24 su Lazio, Umbria, regioni centrali adriatiche e Sardegna, mentre in Toscana ed Emilia Romagna l’ultimo giorno di caldo intenso dovrebbe essere mercoledì 23.